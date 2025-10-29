Vse več žrtev in ogromna škoda #video

Orkan Melissa, eden največjih orkanov na območju Atlantskega oceana v zgodovini, ki pustoši v Karibskem morju, je na Haitiju terjal najmanj 20 smrtnih žrtev. Ponoči je na Jamajki povzročil razdejanje, podobno davi na Kubi. Oslabljen se premika proti Bahamom, pozneje bo dosegel tudi otoke Bermudi.

Orkan Melissa se premika proti severu in je na Kubi dosegla kopno kot 'izjemno nevaren' orkan 3. kategorije. Otok so prizadele hude poplave, je poročal CNN.

Na Haitiju je orkan povzročil poplave, ki so terjale najmanj 20 smrtnih žrtev, še deset ljudi pa pogrešajo. Po navedbah tamkajšnje civilne zaščite je med žrtvami tudi deset otrok, iskanje pogrešanih pa se nadaljuje, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Oblasti na Kubi so pred prihodom orkana evakuirale več kot 735.000 ljudi. Foto: Reuters

Ameriški center za orkane je opozoril, da gre za izredno nevaren orkan in da lahko ob močnem dežju in vetru pričakujejo življenjsko ogrožajoče poplave in tudi zemeljske plazove, preden bo orkan po pričakovanjih zvečer krenil proti Bahamom.

Po poročanju britanskega BBC je center izdal opozorilo pred orkanom za kubanske province Granma, Santiago de Cuba, Guantanamo, Holguin in Las Tunas, pa tudi za jugovzhod in osrednji del Bahamov.

Melissa je v torek, ko je orkan prizadel Jamajko, izenačila rekord iz leta 1935 za najmočnejši orkan, ki je dosegel kopno, kažejo podatki ameriške Nacionalne uprave za oceane in atmosfero (NOAA). Orkan je Jamajko dosegel z vetrovi z okoli 300 kilometri na uro. Tamkajšnji premier Andrew Holness je celotno državo razglasil za območje naravne nesreče in zaprosil druge države za pomoč. Uvodoma so na Jamajki poročali o treh smrtnih žrtvah, po navedbah vlade pa je prezgodaj za ocene.

Minister za lokalno upravo in podnebne spremembe Dezmond McKenzie je dejal, da je več kot 530.000 ljudi oziroma 77 odstotkov vseh odjemalcev ostalo brez električne energije in telefonskih storitev. Prebivalci so poročali o poplavah, zemeljskih plazovih, s stavb pa je veter trgal strehe in podiral drevesa.

Dela za obnovo so se že začela. Prednost imajo bolnišnice in objekti za oskrbo s pitno vodo. Obseg škode še ni jasen, celovita ocena pa bi lahko trajala več dni. "Orkan je povzročil ogromno, še nikoli videno uničenje infrastrukture, premoženja, cest, omrežne povezljivosti, energetske infrastrukture na svoji poti," pa je opozoril Dennis Zulu, koordinator ZN na Jamajki.

Kubo je medtem orkan dosegel oslabljen, in sicer kot orkan tretje kategorije z vetrovi do 195 kilometrov na uro. Oblasti na Kubi so pred prihodom orkana evakuirale več kot 735.000 ljudi. Tudi na tej otoški državi celovita ocena škode še ni znana. Kubanski predsednik Miguel Diaz-Canel je dejal, da je orkan povzročil obsežno škodo. Poplavljal je ceste in domove in za seboj pustil sled uničenja.

Ameriški State Department je danes sporočil, da bo v pomoč na "katastrofalno škodo", ki jo orkan povzročil na območju Karibov napotil regionalno ekipo za pomoč ob nesrečah, poroča britanski BBC. Britanska vlada pa je ob tem napovedala, da bo Jamajki namenila 2,8 milijona evrov pomoči.

Melissa je sicer peta tropska nevihta najvišje, pete kategorije letos. Po intenziteti je močnejši tudi od tajfuna Ragasa, ki je z vetrovi do 267 kilometrov na uro septembra opustošil po vzhodni Aziji.

Slovensko zunanje ministrstvo je medtem morebitne slovenske državljane, ki se nahajajo na območju orkana Melissa, na omrežju X pozvalo k razmisleku o odhodu z območja, dokler so leti še na voljo in je odhod mogoč, ali pa naj bodo pripravljeni poiskati zavetje.

Po navedbah ministrstva, kjer situacijo podrobno spremljajo, zaenkrat nimajo podatkov, koliko Slovencev se nahaja na prizadetem območju, na pristojna diplomatska-konzularna predstavništva pa se do zdaj ni obrnil noben slovenski državljan.

Mednarodna pomoč

Združeni narodi načrtujejo letalski prevoz dva tisoč paketov pomoči na Jamajko z Barbadosa, ko bodo ponovno odprta letališča. Pomoč je načrtovana tudi za druge prizadete države, vključno s Kubo in Haitijem, je povedal tiskovni predstavnik ZN Stephane Dujarric. Jamajški uradniki so povedali, da je bilo v državi okoli 25 tisoč turistov.

Obseg škode, ki jo je orkan Melissa povzročil na Jamajki, še ni jasen. Več bo znano do jutra, nevarnost poplav in sprožitve zemeljskih plazov še ni minila, celovita ocena škode pa bi lahko trajala več dni. McKenzie je za televizijo CNN povedal, da so posledice katastrofalne, pri čemer je navedel poplavljene hiše in hudo poškodovano javno infrastrukturo. Ljudi ogrožajo tudi krokodili, ki jih je naplavil orkan.

Orkan Melissa je bil najhujši od vseh orkanov, ki so kadarkoli prizadeli Jamajko, hitrost vetra pa je bila večja od tiste med orkanom Katrina, ki je leta 2005 opustošil New Orleans v ZDA.

