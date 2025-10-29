Po novem letu konec poceni kavic v središču Ljubljane?

Ljubljanska občina predlaga drastično podražitev taks za gostinske vrtove na javnih površinah z novim letom, za 600 odstotkov bi dvignila takso za postavitev električnih polnilnic ter več zaračunavala tudi za javne prireditve, odprtja in snemanja na javnih površinah. Ljubljanska občina že danes samo iz naslova taks za gostinske vrtove pobere 1,5 milijona evrov, po novem se bo ta znesek približal dvema milijonoma. Tudi tisti gostinci, ki so do zdaj vztrajali pri razmeroma razumnih cenah, bodo zaradi vse višjih fiksnih stroškov morali dvigniti cene.

Ljubljanski mestni svet bo na naslednji seji 17. novembra odločal o drastičnih podražitvah taks, povezanih z uporabo občinskih javnih površin. Od taks, ki se bodo podražile, so za širšo javnost in podjetnike zanimive takse na gostinske vrtove, ki bi se po predlogu – tega bo večina v mestnem svetu brez dvoma potrdila – glede na lokacijo dvignile kar za 40 do 60 odstotkov.

Mimogrede, na isti seji bodo svetniki odločali tudi o podražitvi parkirnin, ki se bodo v povprečju dvignile za 40 odstotkov, pri čemer se bo bistveno podaljšal tudi čas dražjega dnevnega parkiranja. O tej podražitvi smo poročali v spodnjem članku. Ljubljanska občina je pred kratkim podražila tudi vožnje z mestnimi avtobusi, napovedali pa so tudi že podražitev vrtcev.

Od 40- do 60-odstotna podražitev gostinskih vrtov

Najvišje tudi v prihodnje ostajajo takse za gostinske vrtove na območjih za pešce v najožjem mestnem središču. Danes taksa na tem območju v sezoni, ki traja od 1. maja do 30. septembra, znaša 0,72 evra za kvadratni meter na dan, po novem naj bi se dvignila na okrogel evro. Gostinec, ki ima sto kvadratnih metrov velik gostinski vrt, danes občini mesečno plačuje 2.160 evrov, po novem bo plačeval okoli tri tisoč evrov. Na teh površinah se bo taksa podražila za 39 odstotkov.

Število gostinskih lokalov in gostinskih vrtov, ki ponekod zasedajo veliko večino javne površine, se je v Ljubljani zaradi razmaha turizma v zadnjih letih močno povečalo. Foto: Bojan Puhek Občina je za gostinske vrtove na območjih za pešce pred leti uvedla tudi nižjo sezono, ki velja od oktobra do konca aprila. Danes taksa v tem obdobju znaša 0,50 evra za kvadratni meter, po novem se bo dvignila na 0,70 evra.

Za vse druge cone občina razlikovanja na nizko ali visoko sezono ne pozna. Za gostinski vrt, ki je povezan z obstoječim gostinskim obratom na območju ožjega mestnega središča, kamor sodita tudi Krakovski nasip in Eipprova ulica, danes gostinci vse leto plačujejo 0,47 evra za kvadratni meter, po novem pa bodo plačevali 0,70 evra ali 49 odstotkov več.

Še bolj namerava občina z novim letom dvigniti takse za gostinske vrtove na območjih zunaj mestnega središča, in sicer z 0,25 evra za kvadratni meter na dan na 0,40 evra, kar je 60-odstotna podražitev.

Od leta 2012 so se takse za gostinske vrtove skoraj podvojile

Na občini dvig takse za gostinske vrtove upravičujejo z inflacijo, saj takse niso povišali že od leta 2012. "S tem se zasleduje odgovoren odnos do javnega prostora in tudi uskladitev s cenami gostinskih storitev," so navedli v gradivu za mestni svet.

Samo iz naslova dviga takse za gostinske vrtove na magistratu pričakujejo približno 400 tisoč evrov višje prilive v proračun. Če pogledamo predlog rebalansa letošnjega proračuna, ugotovimo, da bi lahko iz naslova teh taks letno zaslužili okoli dva milijona evrov.

Podatek, da so nazadnje takse za gostinske vrtove podražili leta 2012, sicer drži. A je ob tem treba tudi izpostaviti, da je bila takratna podražitev astronomska. Na območjih za pešce so gostinci za gostinske vrtove na javnih površinah pred letom 2012 namreč plačevali 0,34 evra za kvadratni meter na dan, cena pa se je nato več kot podvojila na današnjih 0,72 evra. Če upoštevamo to in napovedano podražitev, ugotovimo, da se je taksa za gostinske vrtove na območjih za pešce v zadnjih 15 letih dvignila za skoraj 195 odstotkov.

Cene hrane in pijače v gostinskih obratih v Ljubljani že danes krepko višje kot drugod v Sloveniji. Espreso v središču Ljubljane stane od 2,20 evra do tri evre, kava z mlekom od 2,50 do tri evre, bela kava pa lahko stane tudi do štiri evre. Veliko pivo lahko v središču Ljubljane stane tudi že krepko nad pet evrov. Naslov, da bo po novem letu konec poceni kavic, je v tej luči nekoliko provokativen, a dejstvo je, da bodo tudi tisti gostinci, ki so doslej vztrajali z razmeroma razumnimi cenami, ob vse višjih fiksnih stroških morali dvigniti cene.

Gostinci so že ob zadnji podražitvi leta 2012 opozarjali, da bodo morali višji strošek za gostinski vrt nujno preliti v višje cene hrane in pijače, saj drugih rezerv nimajo. Skoraj gotovo bodo podobno storili ob novi podražitvi. V zvezi s tem smo se za komentar obrnili na Obrtno zbornico Slovenije in več gostincev. Ko bomo zbrali njihove odzive, jih bomo objavili.