Nekdanja direktorica TV Slovenija ostro proti Mateju Toninu

V zadnjih dneh v javnosti odmevajo menjave na uredniških in voditeljskih mestih informativnega programa prvega programa RTV Slovenija. Potem ko se je oglasil predsednik NSi Matej Tonin, da tako grobega posega politike v medije in javno RTVS v zgodovini Slovenije še nismo doživeli, se je na njegov zapis ostro odzvala nekdanja odstavljena direktorica TV Slovenija Natalija Gorščak. Ta v svojem zapisu navede številne, tudi nezakonite posege, ki jim je bila priča na RTVS in ob katerih je Tonin ostal tiho. "Glede na to, da se na vse navedeno niste odzvali, zakaj se zdaj? Se vam ne zdi, da je to, da se oglašate zdaj, niste pa se oglašali prej, grobo poseganje politike v medije in javno RTV?!" ga sprašuje Gorščakova.

Na TV Slovenija so se po odstopu odgovorne urednice informativnega programa prvega programa TVS Jadranke Rebernik zgodile določene zamenjave na voditeljskih in uredniških položajih, kar je sprožilo številne očitke opozicijskih SDS in NSi.

Matej Tonin je na družbenem omrežju X (nekdanji Twitter) zapisal, da "tako grobega posega politike v medije in javno RTV v zgodovini Slovenije še nismo doživeli in da se s tem vzpostavlja nevaren precedens, da si vsaka vlada v prihodnosti lahko nastavi 'naše' novinarje in brutalno obračuna z onimi drugimi."

Na Toninov zapis se je na Facebooku ostro odzvala Natalija Gorščak, leta 2021 odstavljena direktorica Televizije Slovenija, za katero je višje delovno sodišče v Ljubljani kasneje odločilo, da je bila njena razrešitev nezakonita.

Prvaka NSi opozarja, da se ni odzval, "ko so me vaši nastavljenci pred dvema letoma v programskem svetu linčali za s podatki dokazljivo profesionalno delo" in je potem niso hoteli niti "pogledati v oči", ampak se niso udeležili seje, po kateri jo je nato tedanji generalni direktor RTVS Andrej Grah Whatmough razrešil – po mnenju sodišča nezakonito.

"Niste se odzvali, ko sem ostala doma po hudi reakciji na linč na programskem svetu 16. avgusta 2023, ko so me besedno sežgali na grmadi. Kriva sem bila vsega, kar je komu prišlo na misel," je zapisala Gorščakova.

Pri tem je opozorila, da je o tem "poročal in tvital največji obrekovalec v državi" – najverjetneje je s tem mislila na Bojana Požarja –, ki je nato naslednji dan zapisal, "da sem zbežala na bolniško". "Imam za približno 60 strani poniževanj in podtikanj, zaradi katerih sem večkrat zbolela," je med drugim zapisala Gorščakova.

Gorščakova tudi o zdravstvenih težavah svoje mame

Tonina in javnost je opozorila, da je njeno 80-letno mamo v njenem rodnem kraju "sosed, zagrizen član SDS, javno zmerjal, izobesil zastavo in predvajal slovensko himno, ko so me razrešili". "Mama je srčni bolnik in vse to, kar se je dogajalo, je hudo poslabšalo njeno stanje, kar me je najhuje prizadelo in dodatno pahnilo v bolezen."

Toninu tudi očita, da se ni odzval, "ko so mojo kolegico Manico Janežič Ambrožič žalili, poniževali, jo prisilili v odstop, ji pred družinsko hišo puščali marsikaj, med drugi tudi vejico ciprese in mrtvo podgano". Ob tem je ponovno zavrnila očitke, da naj bi bilo karkoli narobe s sodelovanjem moža tedanje odgovorne urednice informativnega programa TVS Manice Janežič Ambrožič z RTV in da je to potrdil tudi odvetnik nacionalke. Tudi to je bil namreč eden od razlogov, zaradi katerega so jo odstavljali.

"Niste se odzvali, pa ste vedeli, da proti delu zaposlenih na RTV Slovenija poteka medijski pregon prek obrekovalskega in zatem vseh kvazilokalnih neodvisnih portalov, za katere pa vemo, kaj in koga povzemajo. Vsi ti preganjani ljudje imamo družine in za družinske člane ni bilo prijetno, da so brali laži in podtikanja o svojih najdražjih."

Tonina je tudi spomnila, da se ni niti enkrat odzval, ko je sodišče (dvakrat) odločilo, da je bil Andrej Grah Whatmough nezakonito imenovan na položaj generalnega direktorja. "Niste se odzvali, ko ste izvedeli, da so mene nezakonito razrešili, mi dali najnižjo mogočo plačo, nižjo od teh, ki jih imajo kolegi, ki so samo nehali voditi Dnevnik," je poudarila.

Dodala je še, da ima "vsak novi odgovorni urednik v hiši dolžnost in pravico zamenjati urednike in voditelje osrednjih oddaj. Vprašanje je le, kako to naredi."

"Glede na to, da se na vse navedeno niste odzvali, zakaj se zdaj? Se vam ne zdi, da je to, da se oglašate zdaj, niste pa se oglašali prej, grobo poseganje politike v medije in javno RTV?!" na koncu prvaka NSi vpraša Gorščakova.

Za direktorja TVS pet prijav, za direktorja radia in digitalnih vsebin po štiri prijave

Medtem se je v torek na RTVS iztekel rok za prijavo na razpis za direktorje televizije, radia in digitalnih vsebin. Na razpis za direktorja TVS je prispelo pet prijav, za direktorja Radia Slovenija in direktorja digitalnih vsebin pa po štiri prijave. Na RTVS so sicer tokrat ponavljali razpisni postopek za direktorje televizije, radia in digitalnih vsebin. Po neuradnih informacijah je razpisna komisija namreč ugotovila, da je več prijavljenih kandidatov v prvem razpisnem postopku oddalo nepopolne prijave.

Na razpis za direktorja Radia Slovenija sta se med drugim prijavila zdajšnji v. d. direktorja Radia Slovenija Mirko Štular ter radijska novinarka in nekdanja urednica Darja Groznik. Televizijska novinarka in voditeljica Ksenija Horvat se je prijavila za mesto direktorice TVS, za direktorico digitalnih vsebin pa sta kandidirali aktualna v. d. vodje spletnega portala Multimedijskega centra (MMC) Kaja Jakopič in nekdanje direktorice TVS Natalije Gorščak. Njena prijava naj bi bila med vsemi prispelimi tudi edina popolna.

Ponovno prijavo na razpis sta za STA za zdaj potrdili Ksenija Horvat in Kaja Jakopič.

Iz Aktiva novinarjev Radia Slovenija, Aktiva novinarjev informativnega programa Televizije Slovenija in Aktiva MMC pa so v sredo na kandidate in kandidatke za direktorska mesta na televiziji, radiu in digitalni vsebin naslovili poziv, naj v luči transparentnosti in večjega zaupanja javnosti v njihovo prihodnje delo javno objavijo svoje kandidature oziroma programe in vizije delovanja na mestih, za katera so se prijavili.