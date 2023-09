Polona Fijavž dobila plebiscitarno podporo uredništva

Donedavna dopisnica RTV Slovenija iz Berlina Polona Fijavž je vodenje uredništva informativnega programa TVS prevzela 19. septembra, po odstopu Jadranke Rebernik, ki je na položaj prišla pod prejšnjo vlado Janeza Janše in to kljub velikemu nasprotovanju uredništva.

Fijavževa je sicer zaenkrat vršilka dolžnosti odgovorne urednice, kljub temu pa je bilo v skladu z zakonom o medijih treba poiskati mnenje uredništva o njenem imenovanju. In današnja skoraj stoodstotna podpora je zagotovo močna popotnica pri pridobitvi polnega mandata, če se bo za to seveda odločila. Kot je pojasnila za Siol, zaenkrat odločitve o tem še ni sprejela.

"Sodelavcem sem hvaležna za podporo, ki je, kljub temu da gre za položaj vršilke dolžnosti odgovorne urednice, v tem trenutku velika odgovornost. Hkrati pa je potrditev, da imajo že izpeljane spremembe visoko podporo znotraj kolektiva in samo pritrjuje, da so bile te nujne in upravičene," je povedala Polona Fijavž.

V minulih dneh se je znašla sredi silovitih pritiskov zlasti opozicijske SDS, ker je naredila nekaj kadrovskih rošad v uredništvu. Na desnici so bili ogorčeni, ker so nekateri novinarji, ki jih imajo za svoje, izgubili uredniške in voditeljske položaje v najpomembnejših informativnih oddajah, kot sta osrednji TV Dnevnik in Odmevi. To potezo so označili za "politično čistko".

Fijavževa je včeraj ob podpori aktiva novinarjev informativnega programa TVS na te očitke odgovorila, da gre pravzaprav za odpravljanje neprofesionalnega kadrovanja in vodenja informativnega programa, zaradi česar so novinarji pred več kot letom dni tudi razglasili stavko.

"Na zelo slabe pogoje dela, slabo vodenje, diskriminacijo, politične napade, tudi diskreditacije in kolektivni mobing v preteklosti, kolektiv Informativnega programa javno opozarja že skoraj dve leti. Mnogi zaposleni so bili zaradi izgorelosti več mesecev bolniško odsotni, okoli 20 novinarjev je podalo odpovedi delovnega razmerja," je med drugim na očitke o "čistkah" odgovorila Fijavž. Njene poteze je več kot očitno potrdila večina novinarskih kolegov, ki se je danes udeležila glasovanja.