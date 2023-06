Znano je, kdo od Slovencev je letos prejel nagrado državljan Evrope

Evropski parlament je razglasil dobitnike nagrade državljan Evrope za leto 2023. Slovenski prejemnik je poveljnik regijskega štaba Civilne zaščite za Notranjsko Sandi Curk za projekt pomoči ukrajinskim sirotam in beguncem, ki so zaradi ruske agresije na Ukrajino izgubili vse.

Sandi Curk, poveljnik regijskega štaba Civilne zaščite za Notranjsko, je človek z veliko začetnico, človekoljub, prostovoljec in humanitarec po duši. Uradu Vlade RS za oskrbo in integracijo migrantov je pomagal pri premagovanju največjih ovir pri vzpostavitvi doma za otroke in urejanju nastanitvenega objekta. V Sloveniji je tako svoj drugi dom dobilo 120 ukrajinskih beguncev. Matere z mladoletnimi otroki so nameščene v Postojni. Vsa skrb in koordinacija za njihov sprejem in namestitev so bili na ramenih Sandija Curka, so v utemeljitvi med drugim zapisali v Evropskem parlamentu.

Vloga Curka kot koordinatorja med lokalnim okoljem, državnimi institucijami in Uradom je bila v začetku vojne nepogrešljiva tudi v drugih slovenskih občinah. Projekt pomoči ukrajinskim sirotam in beguncem predstavlja evropsko solidarnost in temelji na skupnih evropskih vrednotah. Projekt predstavlja tudi tesnejše povezovanje med evropskimi narodi in izkazuje veliko stopnjo solidarnosti državljanov EU do žrtev vojne v Ukrajini.

Že več desetletij se udejstvuje v humanitarnih nalogah

Sandi Curk pa se kot velik humanitarec samoiniciativno odziva tudi na druge tragične dogodke: v letih 1992−1995 je organiziral prihod in namestitev 2.700 beguncev iz Bosne; leta 1997 pa namestitev tisoč beguncev s Kosova. V času največjega žledoloma v Sloveniji leta 2014, ko je 100 tisoč prebivalcev Notranjske ostalo brez elektrike, je organiziral reševanje obolelih in drugo nujno pomoč. Njegovo sodelovanje je bilo nepogrešljivo tudi ob nedavnih rušilnih potresih na Hrvaškem in v Turčiji.

Sandija Curka je za prestižno nagrado Evropskega parlamenta predlagala evropska poslanka Ljudmila Novak ob podpori še šestih poslank in poslancev Evropskega parlamenta iz Slovenije: Romane Tomc, Franca Bogoviča, Milana Brgleza, Matjaža Nemca, Irene Joveve in Klemna Grošlja.

Nagrada za spodbujanje evropskih vrednot

Evropski parlament vsako leto podeli nagrado državljan Evrope za nacionalne, čezmejne in vseevropske projekte, ki spodbujajo tesnejše povezovanje in sodelovanje med prebivalkami in prebivalci Evropske unije, pa tudi vrednote Listine Evropske unije o temeljnih pravicah, kot so dostojanstvo, enakost, solidarnost, pravičnost ter državljanske pravice in svoboščine. Med doslej nagrajenimi projekti so tudi takšni, ki so poudarjali socialne storitve in integracijo, izobraževanje, medkulturni dialog, umetnost in kulturo, varstvo okolja, zgodovinski spomin ter varstvo človekovih pravic in temeljnih svoboščin.

Kandidate lahko predlagajo poslanke in poslanci Evropskega parlamenta, posamezniki, skupine ter organizacije civilne družbe.

Odbor za podelitev nagrade vsako leto s predlaganega seznama izbere do 50 dobitnikov, pri tem pa upošteva uravnoteženo geografsko porazdelitev ter zastopanost moških in žensk. Letos je Evropski parlament razglasil 38 dobitnikov nagrade državljan Evrope iz 25 držav članic Evropske unije.

Osrednja prireditev, na kateri bodo podeljene nagrade državljan Evrope za leto 2023, bo predvidoma 7. novembra v Bruslju.

V preteklih letih so nagrado državljan Evrope prejeli:



- 2012: dr. Lovro Šturm in Društvo Simbioza,

- 2013: dr. Boris Pahor,

- 2014: Alojz Rebula in dr. Spomenka Hribar, - 2015: Drago Jančar in Tomo Križnar,

- 2016: dr. Evgen Bavčar,

- 2017: Zveza društev upokojencev Slovenije (ZDUS) za program Starejši za starejše,

- 2018: Čebelarska zveza Slovenije,

- 2021: Kristina Modic in prof. dr. Samo Zver,

- 2022: Pravna mreža za varstvo demokracije.