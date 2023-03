Evropski parlament vabi k prijavi za nagrado državljan Evrope 2023

Evropski parlament vabi evropske državljane, skupine, združenja in organizacije k prijavi za nagrado državljan Evrope 2023. Parlament nagrado podeljuje za projekte, ki spodbujajo tesnejše povezovanje in sodelovanje ter temeljne vrednote in pravice EU. Predloge lahko podajo tudi evropske poslanke in poslanci.

Prijaviti je mogoče nacionalne, čezmejne in vseevropske projekte, ki spodbujajo medsebojno razumevanje in tesnejše povezovanje prebivalcev Evropske unije, čezmejno sodelovanje v evropskem duhu ter vrednote in temeljne pravice EU, so sporočili iz Evropskega parlamenta in opozorili, da življenjski dosežki ali vsakodnevno delo organizacij niso projekti in zato za nagrado ne morejo kandidirati.

Kot so pojasnili, bo žirija letos posebno pozornost namenila projektom, ki izkazujejo solidarnost med državljani v EU in mimo njenih meja.

Vsak posameznik, skupina, organizacija, poslanka ali poslanec Evropskega parlamenta lahko na portalu za registracijo predlaga po en projekt. Prijavo je mogoče oddati na tej spletni povezavi.