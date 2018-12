Brexit podvojil število Britancev, ki so zaprosili za irski potni list

Irsko zunanje ministrstvo je objavilo, da je v letu 2018 skoraj sto tisoč državljanov Združenega kraljestva Velike Britanije in Severne Irske, ki imajo po irski zakonodaji pravico do irskega državljanstva, vložilo zahtevo za pridobitev irskega potnega lista. Natančna številka do vključno 14. decembra: 98.544, kar je 22 odstotkov več kot v enakem lanskem obdobju in občutno več kot dvakrat več v primerjavi z letom pred referendumom o statusu Združenega kraljestva v Evropski uniji oziroma odhodu Otoka iz Unije.

Leto prej je bilo (le) 81 tisoč takih zahtevkov, leta 2015, to je eno leto pred referendumom o odhodu kraljevine iz Evropske unije, pa samo 46 tisoč.

Šest milijonov Britancev je lahko irskih (dvojnih) državljanov

Irska zakonodaja namreč omogoča pridobivanje irskega državljanstva brez odrekanja zdajšnjemu državljanstvu vsakomur, ki je rojen na irskem otoku, torej tako v Republiki Irski kakor tudi na Severnem Irskem, ki je pod londonsko krono, prav tako tudi tistim, ki imajo starše ali stare starše Irce.

Takih upravičencev je v Združenem kraljestvu Velike Britanije in Severne Irske okrog šest milijonov, vsi ti pa bi z irskim potnim listom obdržali status državljana Evropske unije tudi po 29. marcu 2019, ko bi Otok moral zapustiti Evropsko unijo – z dogovorom z Brusljem ali brez njega.

Na Severnem Irskem imajo že dalj časa lahko potna lista obeh Irsk

Med skoraj sto tisoč letos oddanimi vlogami iz Združenega kraljestva niso zajeti državljani Severne Irske, ki imajo lahko že dalj časa hkrati potna lista obeh držav (Združenega kraljestva in Republike Irske).

Državljani Severne Irske, ki spada pod okrilje Združenega kraljestva Velike Britanije in Severne Irske, so lahko hkrati tudi državljani Republike Irske. Foto: Reuters

Tudi na severu Irske so opazili blago (dvoodstotno) rast vlog za pridobitev irskega potnega lista in so tako po podatkih irskega zunanjega ministrstva upravičencem iz Severne Irske letos izdali 84.855 irskih potnih listov.

Pričakujejo še več vlog z Otoka

Kot poroča irski časnik Independent, se v Dublinu in drugod v Republiki Irski pripravljajo na še večji naval vlog iz Velike Britanije, zlasti če se bo konec marca zgodil trdi brexit brez dogovora z Brusljem.

V tem primeru pričakujejo še kakih 300 tisoč dodatnih vlog, za obdelavo katerih bi morali zaposliti še približno sto dodatnih uslužbencev. Največje število oddanih vlog v enem samem dnevu je po podatkih irskega zunanjega ministrstva doseglo 6.500.