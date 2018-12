Napovedi o številnih novih poletih med Evropsko unijo in Združenim kraljestvom Velike Britanije in Severne Irske za naslednji, poletni vozni red so potihnile. Ta začne veljati ravno dva dneva po 29. marcu 2019, ko bo Združeno kraljestvo zapustilo Evropsko unijo.

Brez dogovora ne bo novih poletov med EU in Otokom

Evropska unija je namreč sporočila, da bo, če ne bo ustreznih dogovorov, število poletov britanskih letalskih prevoznikov med Evropsko unijo v prihodnjem letu obdržala na ravni letošnjega.

To je slaba novica predvsem za številne britanske dopustnike, namenjene na topla morja Portugalske, Španije, Francije, Italije, Slovenije, Hrvaške in Grčije. Državljani Združenega kraljestva so v zadnjem letu ustvarili več kot 50 milijonov potovanj v preostale države Evropske unije, a napoved najbrž ne bo razveselila niti tistih, ki prihodnje leto načrtujejo potovanja na Otok.

Poleti med EU in Otokom, napovedani za prihodnjo sezono, med njimi je tudi povezava British Airwaysa med londonskim letališčem City in Splitom na Hrvaškem, morda ne bodo zaživeli, če ne bo ustreznih dogovorov.

Potnikom bi denar vrnili, toda …

Vsem, ki so že kupili vozovnice za polete in ki bi jih zaradi teh zapletov morali odpovedati, bi vsekakor vrnili denar zanje, a bo to zanje zelo slaba tolažba. Prisiljeni bodo odpovedati svoje poti ali poiskati druge možnosti, ki bodo gotovo dražje.

Ne nazadnje tudi zato, ker se letalske vozovnice praviloma dražijo, ko se bliža čas odhoda, in ker bo povpraševanje gotovo presegalo ponudbo.

Britanski standardi letalske varnosti ne bi več veljali v EU

Še večje razloge za skrb imajo britanski letalski prevozniki, predvsem tisti, ki na podlagi dogovorov, veljavnih za celotno Evropsko unijo, opravljajo polete tudi v tretje države (npr. ZDA, Kanada) ali znotraj (preostale) Evropske unije. Med njimi je tudi easyJet, ki opravlja veliko poletov zunaj svoje domovine (med njimi tudi Ljubljana-Berlin in nazaj).

Brez ustreznega dogovora namreč ni mogoče potrjevati obstoječih in odpirati novih letalskih povezav, še večji glavobol pa bi za britanske letalske družbe pomenilo dejstvo, da brez novih dogovorov britanski standardi letalske varnosti ne bodo več veljavni v Evropski uniji.

easyJet sicer ima svojo podružnico v Švici, ki ni del Evropske unije in ne bo prizadeta zaradi brexita, prav tako pa tudi družbo easyJet Europe s sedežem na Dunaju, ki ima status evropske družbe, ustanovljene ravno zaradi lažjega spopadanja z brexitom.

Britanski letalski prevoznik easyJet si prizadeva olajšati ovire, ki bi jih utegnil povzročiti brexit, s krepitvijo vloge svoje podružnice easyJet Europe s sedežem na Dunaju, torej v Evropski uniji. Foto: Reuters

Koliko tranzita bi Heathrow lahko izgubil

easyJetov veliki tekmec Ryanair kot irska družba se bo ob trdem brexitu moral ukvarjati le s poleti v Združeno kraljestvo in iz njega. Dublinskemu letališču pa se smeji, saj bi lahko prevzelo vse tiste polete iz Belfasta in vanj, ki bi jih zaradi brexita odpovedali.

Kakršenkoli zaplet zaradi brexita bi lahko močno prizadel vlogo londonskih letališč, še najbolj letališča Heathrow kot vozlišča med evropskimi in medcelinskimi poleti. Odsotnost ustreznih dogovorov bi lahko prizadela britanske letalske družbe pri prodaji vozovnic med, na primer, Ljubljano in ZDA.

Že res, da bi se temu izognili s prodajo ločenih vozovnic, a tega potniki ne bi sprejeli niti zaradi posledično višjih cen niti zaradi manjšega obsega pravic potnikov kot pri zdajšnji enoviti vozovnici.

Skoraj vsak tretji polet iz ZDA v Evropo je pravzaprav namenjen v Združeno kraljestvo

Toda letalske družbe niso videti preveč zaskrbljene, vsaj navzven tega ne kažejo. V negotovosti glede sklepanja krovnega dogovora ob odhodu otoške kraljevine iz Evropske unije oblasti v Londonu že sklepajo nove dogovore, ki bi zagotovili, da potniki ne bi začutili omenjenih pravnih zapletov.

Skoraj vsak tretji polet iz ZDA v Evropo je pravzaprav namenjen v Združeno kraljestvo - na fotografiji eden od terminalov največjega londonskega letališča Heathrow. Foto: Reuters

Med prvimi dogovori, ki jih je London že sklenil, sta dogovora z ZDA in Kanado. Med ZDA in Združenim kraljestvom letno z letali prepeljejo okrog 20 milijonov potnikov in več kot 900 tisoč ton tovora. Skoraj tretjina poletov med ZDA in Evropo je poletov z Združenim kraljestvom Velike Britanije in Severne Irske.

London hiti s sklepanjem individualnih dogovorov za letalski promet

Ravno ta teden pa so sklenili tudi dogovor s Švico, katere letališča v Zürichu, Ženevi in Baslu so s 25 letališči Velike Britanije in Severne Irske povezana s približno 150 poleti dnevno. Dogovor bo veljal, če se Bruselj in London ne bosta dogovorili do 29. marca, če pa bo ta dogovor med Evropsko unijo in Združenim kraljestvom sklenjen, ga bo tudi Švica upoštevala do konca leta 2020.

Leta 2017 so s poleti med Švico in Združenim kraljestvom prepeljali okrog 6,7 milijona potnikov.

Združeno kraljestvo in Švica sta te dni sklenila dogovor o letalskem prometu, ki bo začel veljati 30. marca 2019, če do takrat Bruselj in London ne bosta sklenila krovnega dogovora. Švica sicer ni članica Evropske unije, a spoštuje številne dogovore, ki jih sklepa Evropska unija. Foto: Reuters

Evropa pripravila reševalni načrt za "osnovno povezanost"

Evropska komisija sicer ni naklonjena sklepanju individualnih dogovorov Otoka s posameznimi državami članicami, a so ravno te dni privolili v začasno obdobje 12 mesecev, v katerem bi dovolili polete med Evropsko unijo in Združenim kraljestvom, čeprav ne bi bilo sklenjenega dogovora. S tem bodo, kot pravijo, zagotovili osnovno povezanost.

Evropski načrt B predvideva tudi možnost devetmesečnega podaljšanja, kar bi nekaterim dovoljenjem in licencam podaljšalo veljavnost, a obenem iz Bruslja jasno sporočajo: s tem nikakor ne posnemamo ali podvajamo pomembne prednosti članstva v enotnem evropskem zračnem prostoru.

Vrh ledene gore

Preglavice z letalskim prometom so pravzaprav samo začetek zgodbe o tem, kaj vse se lahko spremeni 29. marca, če Bruselj in London ne bosta sklenila krovnega dogovora. Na prepihu so pravice kopenskih prevoznikov tako v potniškem kot tovornem prometu, pa tudi pravice vstopa in bivanja državljanov članic Evropske unije v Združenem kraljestvu in obratno, njihove socialne pravice in pravice za dostop do trga dela, nepremičninskega trga, zdravstvene oskrbe …

V poplavi nejasnosti in tudi sprememb praktično iz dneva v dan ostaja neizpodbitno le to, da niti odhajajoče Združeno kraljestvo niti ostajajoča zmanjšana Evropska unija nista bila (in morda še vedno nista) pripravljena na številne stvari, ki po 29. marcu zagotovo ne bodo in ne morejo več biti enake.