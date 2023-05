Mala morska deklica na premieri navdušila prve gledalce

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V sredo, 24. maja, je v distribuciji Blitz Filma v kina prispela težko pričakovana Disneyjeva Mala morska deklica, igrana različica z oskarjem nagrajene Disneyjeve večne klasike. Na premieri filma v ljubljanskem Cineplexxu so obiskovalce pričakale prave morske deklice Zavoda Arabella – akademije za morske deklice, ki so očarale tako otroke kot odrasle in marsikoga navdušile nad to čudovito ter pri nas še dokaj nepoznano športno dejavnostjo.

Dogodka se je udeležilo kar nekaj znanih obrazov, med njimi tudi glasbenica Lea Sirk, Špela Jereb, Ula Ložar, Špela Močnik, Tamara Fortuna, Aleš Bravničar in Teja Jugovic, ki je dogodek tudi povezovala, film pa si je ogledala v družbi moža Janija Jugovica in hčerke Sie.

Pred začetkom filma se je Teji na odru pridružila tudi Lea Sirk, ki je gostom v dvorani odpela delček znane pesmi iz filma (Part of Your World), skupaj s Tejo pa sta srečnežem v dvorani podelili dve filmski nagradi in glavno nagrado – bon za obisk tečaja v Zavodu Arabella.

Film govori o najmlajši in najbolj kljubovalni od hčera kralja Tritona, Arieli, ki hrepeni po tem, da bi izvedela več o svetu nad morsko gladino. Med potovanjem v zgornji svet se zaljubi v princa Erika. Medtem ko je morskim deklicam prepovedano komunicirati z ljudmi, mora Ariela slediti svojemu srcu. Z zlobno čarovnico Uršulo sklene dogovor, ki ji da priložnost, da izkusi življenje na kopnem, a na koncu postavi v nevarnost svoje življenje in očetovo krono.

Mala morska deklica je v slovenskih kinematografih na voljo v podnaslovljeni različici in tudi v 3D-tehnologiji. V glavni vlogi nastopajo pevka in igralka Halle Bailey kot Ariela, Jonah Hauer-King kot Erik, dobitnik nagrade Tony Award Davees Diggs kot glas Sebastijana, Awkwafina kot glas Štefke, Jacob Tremblay kot glas Francija, Noma Dumezweni kot kraljica, Art Malik kot gospod Grimsby, dobitnik oskarja Javier Bardem kot kralj Triton in dvakratna nominiranka za oskarja Melissa McCarthy kot Uršula.

Malo morsko deklico je režiral nominiranec za oskarja Rob Marshall po scenariju dvakratnega nominiranca za oskarja Davida Mageeja (Pijevo življenje, V iskanju dežele Nije).

Pesmi vključujejo glasbo večkratnega oskarjevca Alana Menkena (Lepotica in zver, Aladin) in besedila Howarda Ashmana ter nova besedila trikratnega dobitnika nagrade Tony Award Lina-Manuela Mirande.

MALA MORSKA DEKLICA je že na rednem sporedu v vseh kinematografih po Sloveniji in je odličen razlog za prijetno in čarobno druženje celotne družine.