Dva Slovenca s križarke bosta danes poletela proti domu #video

Italijansko vojaško letalo naj bi danes iz Jokohame na Japonskem odpeljalo državljane članic Evropske unije, ki so bili potniki križarke Diamond Princess in ki niso okuženi z novim koronavirusom. Po napovedih naj bi letalo poletelo popoldne, v Evropo pa prispelo v soboto. Na njem naj bi bila tudi dva slovenska državljana, piše STA.

Na letalu naj bi bilo 56 ali 57 potnikov z ladje, je povedal namestnik italijanskega ministra za zdravje Pierpaolo Sileri. Od tega jih je okoli 30 Italijanov, preostali pa so iz drugih evropskih držav, med njimi Nizozemske, Nemčije, Romunije, Grčije, Hrvaške in Slovenije. Med njimi naj bi bili tudi državljani Srbije in Črne gore, je poročala italijanska tiskovna agencija Ansa.

Letalo naj bi se vrnilo na letališče v Rimu. Pred tem naj bi se ustavilo še v Berlinu, kjer naj bi izkrcali nekatere potnike. Vsaka država naj bi nato organizirala prevoz svojih državljanov v domovino, piše STA.

Tovrsten načrt so potrdili tudi predstavniki slovenskih oblasti. Napovedali so tudi, da repatriirance čaka 14-dnevna karantena, piše STA.

Dva Slovenca sta že v domovini

Dva od skupno šestih slovenskih potnikov na ladji Diamond Princess, ki nista okužena z novim koronavirusom, sta se medtem že vrnila v Slovenijo, in sicer s komercialnim poletom. Čeprav testi niso pokazali okužbe, so za njiju uvedli preventivno 14-dnevno karanteno na njunem domu, piše STA.

Dva Slovenca v bolnišnici

Pri dveh slovenskih potnikih na ladji pa je test pokazal prisotnost virusa. Premestili so ju v bolnišnico na Japonskem, kjer bosta čakala na nadaljnji razvoj dogodkov. Za zdaj ne kažeta simptomov okužbe in se počutita dobro, so v četrtek povedali v Ljubljani, še piše STA.

Na Kitajskem umrlo že 2.233 ljudi

Iz Kitajske so medtem sporočili, da je v provinci Hubei za novim koronavirusom umrlo še 115 ljudi, s čimer se je število žrtev epidemije na Kitajskem povečalo na 2.233. Veliko večino smrtnih primerov so zabeležili v glavnem mestu province Wuhan, kjer se je virus decembra lani prič pojavil.