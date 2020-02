Na Japonskem umrla potnika s križarke

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Kitajska je sporočila, da so zabeležili upad števila novih okužb z novim koronavirusom, ki je do zdaj po zadnjih podatkih zahteval 2118 smrtih žrtev, več kot 74 tisoč ljudi je okuženih. Japonski mediji pa danes poročajo, da sta umrla dva potnika z ladje za križarjenje Diamond Princess, piše STA.

Oba potnika so v slabem zdravstvenem stanju premestili z ladje v bolnišnico 11. oziroma 12. februarja. Gre za par, moškega in žensko, ki sta stara več kot 80 let, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Japonski minister Katsunobu Kato je za zdaj novico potrdil le delno in dejal, da je treba počakati, da bodo najprej obvestili družino. "Molim za njuni duši in izražam sožalje njunima užaloščenima družinama," je dejal. Dodal je, da so ju takoj, ko sta kazala znake okužbe, odpeljali v bolnišnico. Dejal je, da verjame, da sta dobila najboljše mogoče zdravljenje, piše STA

Na ladji, na kateri je tudi šest Slovencev, so do zdaj potrdili 621 okužb z virusom sars-cov-2. Slovenci naj bi se v teh dneh vrnili v domovino.

Na Kitajskem umrlo 2118 ljudi

Na Kitajskem je do zdaj umrlo 2118 ljudi. Nazadnje so zabeležili 114 novih smrtnih žrtev. Po navedbah kitajskih oblasti je to najmanjše povečanje novih smrtnih primerov v skoraj mesecu dni, vključno z najhuje prizadeto provinco Hubei. Na Kitajskem se je tako okrepilo upanje, da se epidemija bliža vrhuncu.

Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) je sicer ob tem že opozorila, da se najverjetneje še ni zgodil preobrat, še piše STA.