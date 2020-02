Na Japonskem izkrcavajo potnike z Diamond Princess

Tako kitajske oblasti kot Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) medtem pozivajo proti prekomernim ukrepom za zajezitev epidemije. Kitajska oblasti so tako objavile raziskavo, iz katere je razvidno, da ima večina bolnikov milo obliko okužbe z virusom sars-cov2, predstavniki WHO pa opozarjajo, da je smrtnost kljub vsemu relativno nizka.

Dodali so, da je bolezen covid-19, ki jo povzroča novi koronavirus, "manj smrtonosna" kot sorodna sindrom akutnega oteženega dihanja (sars) in bližnjevzhodni respiratorni sindromom (mers), piše STA.

"Odleglo mi je, želim se dobro spočiti"

Na Japonskem je ladjo Diamond Princess, na kateri so potrdili najmanj 542 okužb z virusom, zapustilo približno 500 potnikov, pri katerih so bili testi za okužbo negativni. Na krovu ladje je tudi šest potnikov iz Slovenije, ki naj bi v Slovenijo prišli do konca tedna.

Potnike, ki so se izkrcali, je na kopnem pričakalo več avtobusov in taksijev.

"Odleglo mi je (...) Želim se dobro spočiti," je za francosko tiskovno agencijo AFP povedal 77-letni potnik z Japonske, ki ni želel biti imenovan.

"Globoka hvaležnost posadki in kapitanu za izjemno skrb med to epsko krizo. Komaj čakamo, da se spet vidimo na krovu," je na Twitterju zapisala potnica Yardley Wong, ki je na ladji obtičala s šestletnim sinom, piše STA.

Japonski strokovnjak za nalezljive bolezni Kentaro Iwata je odločitev za razglasitev karantene na ladji označil za veliko napako. "Križarka je bila popolnoma neprimerna, kar se tiče nadzora okužb," je dejal. Po njegovem mnenju so sekundarne okužbe zelo verjetne.

Ladjo je v torek obiskal tudi sam in po tistem, kar je videl, se je zaprl v 14-dnevno karanteno, da ne bi okužil svoje družine. "Nobene razlike ni bilo med zeleno cono, kjer ni okužb, in rdečo cono, ki je morda okužena z virusom," je dejal. "Bilo je povsem kaotično," je dodal.

Južnokorejske oblasti so po šest svojih državljanov in Japonko, ki je poročena z enim od njih, poslale predsedniško letalo, ki je danes že pristalo v Seulu, poroča nemška tiskovna agencija dpa. V domovini naj bi jih poslali v novo karanteno. Od skupno 14 državljanov Južne Koreje na krovu ladje po zadnjih podatkih sicer nihče ni okužen z novim koronavirusom, še piše STA.

V Južni Koreji 15 novih primerov, v Hongkongu druga smrtna žrtev

V Južni Koreji so medtem potrdili 15 novih primerov koronavirusa, s čimer se je skupno število obolelih povečalo na skoraj 50. Žarišče izbruha je mesto Daegu na jugu države, kjer imajo 11 primerov.

Hongkonške oblasti so medtem sporočile, da so danes zabeležili drugo smrtno žrtev covida-19. Gre za 70-letnega moškega, ki so ga z vročino in slabim počutjem v bolnišnico sprejeli pred tednom dni. Testi so potrdili okužbo z novim koronavirusom. V Hongkongu so sicer do zdaj potrdili 62 primerov novega koronavirusa. Pri prvih okužbah je šlo večinoma za osebe, ki so potovale v žarišče izbruha, kitajsko provinco Hubei, še piše STA.

Zgodba ladje, ki je zasidrana v pristanišču Jokohama, v številkah.



3711

Ob začetku karantene ob prihodu pred japonsko obalo je bilo na ladji 3711 ljudi; od tega je bilo 2666 gostov. Preostali so bili člani posadke. Število ljudi na krovu se je zmanjševalo iz dneva v dan, saj so tiste, pri katerih so potrdili okužbo, odpeljali z ladje v lokalne bolnišnice.



6

Na ladji je bilo tudi šest potnikov iz Slovenije, od tega štirje iz Slovenj Gradca. Pri dveh so bili testi na okužbo negativni, za ostale štiri zaenkrat ni podatkov. Slovenski potniki naj bi se z ladje predvidoma vrnili do konca tedna.



56

Potniki in posadka prihajajo iz 56 držav in teritorijev. Približno polovica potnikov je po navedbah družbe Princess Cruises z Japonske. Večja skupina na ladji so bili tudi filipinski državljani med člani posadke ter državljani ZDA med potniki. Te so z ladje evakuirali nekaj dni pred koncem karantene.



14

Ob prihodu ladje je japonska vlada na osnovi predvidene inkubacijske dobe za virus za ladjo odredila 14-dnevno karanteno. Potniki so tako bili primorani ostati v kabinah. Omogočili so jim le kratke odhode na odprto palubo, kjer so morali obvezno nositi rokavice in maske ter ohraniti razdaljo z drugimi potniki.



542

Do srede zjutraj so na ladji potrdili najmanj 542 okužb z novim koronavirusom. Teste so opravili na več kot 2000 ljudeh.



11

Potem, ko je minila dobra polovica karantene, je japonska vlada potnikom, ki so starejši od 80 let in so imeli zdravstvene težave še pred prihodom na ladjo, ter potnikom iz notranjih kabin brez oken, pri vseh pa so testi za okužbo z virusom bili negativni, omogočila, da so jih premestili v karanteno na kopnem. Za to se je odločilo 11 ljudi.



328

Le nekaj dni pred koncem karantene so se ZDA odločile za evakuacijo svojih državljanov, za katere so odredili tudi 14-dnevno karanteno ob prihodu v domovino. Skupno 328 Američanov je z dvema letaloma poletelo domov. Nekateri so se odločili, da bodo na ladji ostali. Evakuacijo svojih državljanov z ladje je nato napovedalo več držav, med njimi Avstralija, Kanada in Velika Britanija.



500

Ladjo naj bi danes zapustilo približno 500 ljudi, pri katerih so bili testi negativni. Zanje naj ne bi uvedli omejitve gibanja. Izkrcanje naj bi se nadaljevalo v prihodnjih dneh, ko naj bi še preostali potniki dobili rezultate testov.



1045

Na krovu ladje, ko je prispela na Japonsko, je bilo 1045 članov posadke. Pri nekaterih med njimi so potrdili okužbo z virusom in so jih odpeljali z ladje v lokalne bolnišnice. Tisti, ki so na ladji ostali, bodo morali v novo karanteno, ki se bo začela šele, ko bodo vsi potniki zapustili ladjo.

