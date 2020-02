Slovenski potniki z Diamond Princess se bodo vrnili skupaj z drugimi Evropejci #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Šest slovenskih potnikov z ladje za križarjenje Diamond Princess se bo predvidoma v Evropo vrnilo skupaj z drugimi Evropejci. Zunanje ministrstvo se je namreč z evropskimi partnerji dogovorilo za skupni prevoz potnikov iz evropskih držav, ki bodo predvidoma iz Japonske v Evropo prileteli do konca tedna, piše STA.

Glavni partnerji pri organizaciji skupnega prevoza državljanov Evropske unije naj bi bila Italija. Skupaj pa naj bi proti Evropi poleteli še državljani Nemčije, Hrvaške, Romunije in Grčije, piše STA.

Z MZZ so za STA še potrdili, da se je danes začel postopek izkrcavanja potnikov, ki imajo potrdilo z negativnim izvidom glede okužbe z novim koronavirusom iz Kitajske.

Po zadnjih podatkih sta bila testa glede okužbe z novim virusom iz Kitajske pri dveh Slovencih negativna, za preostale štiri zaenkrat ni podatkov, piše STA.

Med šestimi Slovenci na Diamond Princess so štirje iz Slovenj Gradca. Tamkajšnja občina sporoča, da jim je v primeru kakršnih koli logističnih ali drugih težav pripravljena priskočiti na pomoč.

Na ladji najmanj 621 okužb

Na Japonskem je ladjo Diamond Princess, na kateri so po zadnjih podatkih potrdili najmanj 621 okužb z virusom, danes zapustilo približno 500 potnikov, pri katerih so bili testi za okužbo negativni, piše STA.

Japonske oblasti so v torek sporočile, da so teste opravile pri vseh potnikih z ladje, da pa bo potrebnega nekaj časa za nekatere rezultate testov, zaradi česar naj bi se potniki izkrcali do 21. februarja, še piše STA.