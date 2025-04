Slovenci se tepejo za parcele na Krku, tik ob Dončiću #foto

Da je Luka Dončić stalni gost v kampu Pila na otoku Krk, ni skrivnost. Tam dopustuje že vse od otroštva, v pavšalnem najemu ima tudi parcelo. Hrvaški portal 24sata zdaj poroča, da se predvsem slovenski turisti, ki prihajajo v kamp, tepejo za najem parcele tik ob njegovi. Občani pa so nanj navajeni in poudarjajo, da ni njihov gost. "On je naš," se strinjajo.

Slovenski košarkarski zvezdnik, ki je v začetku februarja nepričakovano prestopil v klub LA Lakers, že leta dopustuje na hrvaškem otoku Krk. Zaradi njegove izjemno uspešne kariere in življenja, ki si ga je zgradil v ZDA, se marsikdo sprašuje, zakaj se v poletnih mesecih namesto na razkošne destinacije najraje vrača k našim južnim sosedom, a Krk ima v njegovem srcu posebno mesto.

Tam ima številne prijatelje, s katerimi je preživljal otroštvo, navsezadnje pa je tam spoznal tudi zaročenko in mamo njune hčerke Anamario Goltes, s katero sta par že od najstniških dni. V kraj njune mladosti zdaj pripeljeta tudi hčerko Gabrielo.

"Vsi ga želijo spoznati"

Novinarji hrvaškega portala 24sata so nedavno obiskali Punat in se pogovarjali s tamkajšnjimi prebivalci, ki so jim povedali, da so Dončića ob vsakem obisku zelo veseli. "On je čudovit fant v vseh pogledih. Dobrodošel gost, čeprav ga nimamo več za gosta, ampak je naš," se strinjajo občani.

Še posebej mu je pri srcu kamp Pila, kjer je s starši letoval že kot otrok in kjer ima še vedno pavšal za eno od 600 parcel, na kateri stoji avtodom. "Novi gostje, ki prihajajo, večinoma Slovenci, pogosto sprašujejo po njem in iščejo parcelo tik ob njegovi. Vsi ga želijo spoznati, kar ni presenetljivo, saj je tako slaven, a nikakor ne deluje zvezdniško," so jim povedali v kampu. Dodali so, da jih pogosto obišče tudi njegov oče Saša Dončić.

Slovenski turisti se borijo za parcele tik ob Dončićevi. Foto: Siol.net

Letni najem parcele (pavšal) v kampu Pila, ki vključuje štiri osebe, avto, prikolico in elektriko, je v letu 2024 znašal 4.600 evrov.

Pleše v klubu, igra košarko in vozi gumenjak

Vsi so tudi stalni gosti v tamkajšnjem nočnem klubu Onyx, kjer "se sprostijo in plešejo", je dejal lastnik kluba Tomislav Jerković. Luka mu je nekoč dejal, da v Punat rad prihaja, ker je tam spoznal svojo Anamario. Med dopustom si vedno privošči tudi sladoled v slaščičarni Jadran in obišče Wakeboard Cable Krk. Tam so jim povedali, da ga marsikdo prosi za avtogram in skupno fotografijo: "Je zelo dostopen, nikogar ne zavrne, sploh ko gre za otroke."

Pogosto ga vidijo tudi na košarkarskem igrišču ob tamkajšnji osnovni šoli, nedaleč od kampa, kjer z domačini meče trojke in jih uči košarkarskih trikov. Dobro znani so tudi njegovi izleti z gumenjakom, s katerim obišče bližnje otoke, s prijatelji in družino pa zahajajo tudi v bližnje restavracije, kjer naročajo predvsem morske jedi.

Mesto Punat na Krku ima v srcu Luke Dončića posebno mesto. Foto: Shutterstock

