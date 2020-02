Črna napoved prvega moža WHO o koronavirusu

Direktor Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus je danes v Ženevi opozoril, da se zmanjšujejo možnosti za zajezitev širjenja novega koronavirusa, in mednarodno skupnost v luči skrb vzbujajočega trenda okužb v Iranu in Južni Koreji pozval, naj okrepi prizadevanja za zajezitev virusa.

"Priložnost še vedno obstaja, a se naše možnosti zmanjšujejo," je Tedros Adhanom Ghebreyesus dejal novinarjem v Ženevi. Dodal je, da se države do zdaj niso ustrezno odzivale na poziv WHO k finančnim prispevkom, ki bi jih namenili načrtu za globalni odgovor na bolezen covid-19, ki jo povzroča novi koronavirus. Razvite države je vnovič pozval, naj prispevajo sredstva v boju proti virusu, piše STA.

Zaskrbljeni zaradi primerov zunaj Kitajske

Za nujne preprečevalne ukrepe do aprila, ki naj bi bili prvenstveno namenjeni državam s slabo razvitim zdravstvenim sistemov, je tako na račun WHO od potrebovanih 61,5 milijona ameriških dolarjev do danes prispelo 1,2 milijona dolarjev. Ob tem je prvi mož WHO izrazil zaskrbljenost zaradi primerov okužb z novim koronavirusom zunaj Kitajske, za katere so ugotovili, da nimajo nobenih povezav s Kitajsko, kjer je prišlo do izbruha virusa.

"Čeprav število smrtnih primerov zaradi covida-19 ostaja relativno majhno, smo zaskrbljeni zaradi števila primerov, ki so brez jasne epidemiološke povezave, kot je potovanje v preteklosti ali stik z okuženo osebo," je opozoril Tedros.

Napovedal je tudi, da bo skupina mednarodnih strokovnjakov v soboto obiskala kitajsko mesto Wuhan, kjer je prišlo do izbruha virusa sars-cov-2. Trenutno je ekipa strokovnjakov pod vodstvom WHO v Pekingu, Sečuanu in Guandongu, še navaja STA.