Kitajke zaradi koronavirusa ostale brez domače tekme za OI

Prva tekma finala olimpijskih kvalifikacij bo 6. marca v Južni Koreji, povratna pa pet dni pozneje v Sydneyju. Zmagovalke obračuna si bodo že zagotovile mesto na nogometnem olimpijskem turnirju, so še sporočili iz azijske zveze. Kitajske nogometašice so se do zadnje stopničke olimpijskih kvalifikacij prebile brez poraza ta mesec na turnirju v Avstraliji, potem ko so sprva teden dni preživele v karanteni v Brisbanu.

Številna športna tekmovanja na Kitajskem so zaradi izbruha novega koronavirusa že prestavili ali odpovedali, najbolj odmevno med njimi je zagotovo velika nagrada Kitajske v formuli 1, ki bi morala biti 19. aprila v Šanghaju. Z novim koronavirusom se je na Kitajskem do zdaj okužilo okoli 75.000, več kot 2200 je smrtnih primerov, nekaj sto pa še v več kot 25 državah.

Preberite še: