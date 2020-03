Bralec Miha se je z družino z večtedenskih počitnic na Tajskem vrnil pred dnevi. Oddih so izkoristili za obisk templjev, odpravili so se na treking po džungli, družili so se tudi s sloni. Kot pravi, je Tajska zaradi svoje dostopne prometne infrastrukture odlična država za vse tiste, ki si želijo izkusiti čare azijske celine, nimajo pa veliko potovalnih izkušenj.

Ker Miha še nikoli ni potoval po Aziji, je bila odločitev za preživetje zimskih počitnic na Tajskem preprosta. Najboljši mesec za obisk te države je namreč ravno februar, saj ga zaznamuje čas sušnega obdobja s prijetnimi vetrovi. Tudi vlažnost je v tem času nižja.

Najprej so se ustavili v Bangkoku

"Po vseh informacijah, ki sem jim prehodno zbral, sem vedel, da bo po Tajski z dvema otrokoma dokaj preprosto potovati. Sistem prevoza je dobro organiziran, dežela je logistično urejena in nezahtevna, ljudje so prijazni. Tudi kar zadeva hrano, je ponudba dobra," pojasnjuje Miha, ki se je z družino na počitnice odpravil v lastni režiji.

Foto: Osebni arhiv

Pot se je pričela z letalskim letom iz Zagreba do Dohe. Od tam pa so nadaljevali v prestolnico Bangkok, kjer so preživeli nekaj dni. Kot pravi, se mu mesto – vsaj kar zadeva zrak – ni zdelo onesnaženo. "Res je, da je mesto pravi predstavnik tretjega sveta, kjer so smeti v vsakem jarku, vendar je tega manj od tistega, kar sem pričakoval. Ni tako, da bi se dušili v lastnih odpadkih in smradu, prav tako ni veliko brezdomnih ljudi na ulici," pravi.

V tem osemmilijonskem mestu je bil bralec najbolj presenečen nad avtomobili. "V Bangkoku skoraj ni mogoče videti vozila, starejšega od petih let. Vozijo kar dobre avtomobile in ne samo tistih, ki spadajo v nižji cenovni razred," pripoveduje.

Tempelj v Ayutthayi. Foto: Osebni arhiv

"V primerjavi s preostalimi predeli, na katerih smo se z družino v času počitnic zadrževali, Bangkok precej odstopa od povprečja," pojasnjuje Miha. "Bral sem, da gre pri avtomobilu za statusni simbol, zato kljub slabim prihodkom najemajo kredite," še dodaja.

Miho sta presenetili tudi vozna kultura Tajcev in njihova mirnost. "Neverjetno je, kako obvladujejo vsakdanji stres. Nihče se ne vznemirja, na trenutke se mi je zdelo, da sem najbolj nervozna oseba prav jaz. Tajci so ne glede na dano situacijo povsem mirni in dejansko z nasmeškom rešujejo vsakdanje zagate. To se zelo dobro vidi v prometu, ki bi za naše standarde veljal za kaotičnega. Vendar nikoli ne trobijo, ne kričijo in ne izsiljujejo. V prometu so strpni, kar je za nas popolnoma nepredstavljivo," še meni.

Obiskali so zatočišče za slone

Po Bangkoku so se nato odpravili na enodnevni izlet v mesto Ayutthaya, ki se nahaja približno 80 kilometrov severno od tajske prestolnice. Tam so si ogledali stare in porušene templje. "V Ayutthayi smo sedli na nočni vlak in se odpravili v Chaing Mai, kjer smo preživeli štiri dni," pojasnjuje bralec.

Foto: Osebni arhiv

Tudi tukaj so si ogledali templje, privoščili pa so si tudi treking turo po džungli in druženje s sloni. "Jahanje slonov postaja vedno bolj nesprejemljiva praksa, ki pa na žalost še ni popolnoma izkoreninjena. Domačini so nam dejali, da nekateri še vedno jahajo. To zanima predvsem Kitajce, ki so kot turisti na Tajskem najštevilčnejši. Tokrat jih zaradi koronavirusa ni bilo, saj so bile meje za turiste iz Kitajske zaprte," pravi Miha.

Bolj kot jahanje slonov je v porastu prodaja aranžmajev za ogled rešenih slonov. "Gre za zatočišča za slone, ki so bili rešeni iz neživljenjskih razmer. Zatočišča imajo po nekaj slonov, ki jim omogočajo boljše bivalne in življenjske pogoje, brez okov na nogah in brez vodnikov s palicami s kavlji. Tja potem prihajajo turisti, ki si jih ogledujejo, jih hranijo in božajo, jih skupaj kopajo ter tako vzdržujejo delovanje takih zatočišč," pripoveduje bralec.

Razočarani nad džunglo

Če je bila družina nad sloni navdušena, je bil treking po džungli manjše razočaranje. Zaradi dolgega sušnega obdobja je gozd manj bujen, videti je bil kot v nekakšnem "toplem" zimskem spanju, poleg tega je prava džungla že zelo izsekana za potrebe poljedelstva in nasade eksotičnih kultur.

Foto: Osebni arhiv

"Tam je bilo veliko nasadov zelja in mandarin, zelo netipično za te kraje. Vodnik nam je razložil tudi, da je velika težava požig gozdov, ki je nenadzorovan in se dogaja povečini ponoči, ko oblasti teže izsledijo storilce. Pričakovali smo tudi bolj bogat živalski sistem, a razen nekaj pajkov in krav bližnjih poljedelcev nismo videli ničesar," pravi bralec ter dodaja, da je bilo po drugi strani k sreči zato malo komarjev in podobnega mrčesa.

Po Chaing Maiu se je družina nato z letalom odpravila na Phuket, od tam pa s trajektom naprej do otoka Koh Lanta, ki velja za bolj družinam prijazen otok, na katerem je turistični utrip malo bolj umirjen. Najboljši del počitnic je družina doživela prav tu, kjer so uživali v vodnih radostih mirnega Andamanskega morja.

Foto: Osebni arhiv

Ker je Miha človek, ki ga najbolj zanima prav narava, je na otoku užival predvsem v potapljanju po koralnih grebenih bližnjih otokov, nad katerimi so bili z družino – v primerjavi z džunglo – popolnoma prevzeti. "Najboljši del oddiha je bil ravno čas ob morju," še meni.

Dneve na Tajskem so spremljali tudi gurmanski užitki

"Vrhunsko kosilo dobiš že za tri evre. Presenetljivo dobra hrana je tudi na uličnih stojnicah, ko se enkrat znebiš predsodkov. Jedli smo tudi veliko eksotičnega sadja. Poskusili smo tudi kralja med sadeži – znameniti durian –, ki je znan po specifičnem močnem vonju in je zato v marsikaterem hotelu in v zaprtih prostorih nezaželen. Na dnevnem meniju je bil tudi mango, ki ga Tajci raje uživajo rahlo nezrelega. Kot so nam povedali, jim gre bolj v slast, ker je od sočnega in zrelega bolj hrustljav," pravi Miha, ki še dodaja, da so od vsega sadja najbolj uživali v pasijonki.

Kot so opazili na potovanju po različnih regijah in krajih, se cene nekaterih dobrin močno razlikujejo med seboj. "Osnovne dobrine se od mesta do mesta ne razlikujejo bistveno, se pa močno razlikujejo od tistih v turističnih središčih. Ob morju smo za iste stvari plačali dvakrat več kot takrat, ko smo bili na severu države," pojasnjuje Miha.

Družina je bila presenečena tudi nad cenami nekaterih turističnih ogledov. "Marsikateri niso poceni in včasih niso vredni denarja, ki ga plačaš. Pač, sodobni turizem, si rečeš, gremo naprej!" še dodaja.

Na počitnicah ravno v času izbruha koronavirusa

Kljub temu, da se je družina na potovanje odpravila v času, ko je izbruhnil koronavirus, ki je po svetu za zdaj zahteval že več kot 3.300 smrtnih žrtev, pa Miha pravi, da jih ni bilo strah. "Tajska je bila ena prvih držav zunaj Kitajske, kjer so potrdili primere z okužbo, vendar nas to ni pretirano skrbelo," pravi in dodaja, da je Tajska zaprla meje za kitajske državljane.

Foto: Osebni arhiv

"V času, ko smo bili tam, kitajskih turistov ni bilo nikjer. Mogoče je bil kakšen iz Hongkoga ali Tajvana. Turistov s celinske Kitajske res ni bilo. Kljub temu, da je zaprtje mej s Kitajsko povzročilo ogromen izpad prihodkov, je bil to očitno zelo dober ukrep za zajezitev virusa," pojasnjuje Miha. A kot še pravi, so bili domačini zaradi koronavirusa vseeno prestrašeni.

"Veliko ljudi je nosilo maske. Na bangkoškem letališču so nam izmerili tudi telesno temperaturo," izpostavlja Miha. "Širjenje virusa po državi najverjetneje preprečujejo tudi vremenske razmere. Povprečna dnevna temperatura se v tem času na Tajskem giblje nad 30 stopinj Celzija, zato so razmere za razvoj in širitev virusa dokaj neustrezne," še dodaja.

Najbolj nenavadna zanimivost, ki si jo bodo zapomnili

Izmed vseh dogodivščin, ki so se jim pripetile na Tajskem, si bodo člani Mihove družine zapomnili eno stvar. "Lotusov cvet je na tajskem nacionalni simbol, zato pročelje tajskih domov in lokalov krasijo lončene posode, polne vode, v katerih raste vodno rastlinje. V krajih, kjer je veliko komarjev, so to idealna mesta za njihovo razmnoževanje. Domačini to preprečijo tako, da v lončnice z vodo naselijo majhne ribice, ki pojedo ličinke žuželk, da se te ne razvijajo," dodaja Miha.

Foto: Osebni arhiv

Miha za konec še pravi, da se je imel na potovanju z družino enkratno. "Tajska je res nezahtevna za potovanje. Je turistično zelo razvita – tako infrastrukturno kot glede ponudbe –, zato ni bojazni, da bi vam bilo na potovanju dolgčas. Otroci so bili navdušeni nad drugačno naravo, kulturo in prevoznim sredstvom – tuktukijem," pojasnjuje bralec in še dodaja, da je Tajska prijazna družinam, ki se odločijo za kakšno večje in bolj oddaljeno potovanje.

Foto: Osebni arhiv

Kot glavno težavo bi izpostavil le slabo znanje angleščine. "Včasih je bilo komuniciranje skoraj nemogoče. Tajci ne znajo angleško. Ponekod si niti z rokami ne moreš pomagati. Ampak se nazadnje nekako znajdejo. Na koncu uporabijo glasovno aplikacijo Google prevajalnik, tako da nekako le gre," je zaključil.