V Nemčiji več kot 1.100 okuženih s koronavirusom

V Nemčiji je število potrjenih okužb z novim koronavirusom preseglo 1.100. Za boleznijo covid-19 je umrl tudi prvi Nemec. Veliko bolj vzpodbudne so novice iz Kitajske, kjer so v nedeljo potrdili 22 žrtev novega koronavirusa, kar je najmanj od njegovega izbruha konec lanskega leta. Potrdili so 40 novih primerov okužbe, a že drugi dan ni bilo lokalnega prenosa okužbe izven najbolj prizadete province Hubei.

V Nemčiji se je doslej s koronavirusom okužilo 1.112 ljudi. Največ okužb je v zvezni deželi Severno Porenje-Vestfalija, in sicer 484. V Egiptu pa je za virusom sars-cov-2 umrl prvi nemški državljan. Gre za 60-letnega turista, ki je potoval iz egiptovskega Luksorja v Hurgado, kamor je prišel z vročino. Kasneje je bil na testiranju pozitiven, umrl pa je za posledicami akutne pljučnice, poroča STA.

Nemška vlada s predlogi za pomoč nemškim podjetjem

Nemški minister za zdravje Jens Spahn je zaradi širjenja koronavirusa pozval, naj organizatorji odpovejo dogodke, na katerih se zbere več kot 1000 ljudi. Niso pa takšnih dogodkov prepovedali. Nemška vlada je medtem pripravila ukrepe za pomoč nemškim podjetjem, ki bodo zaradi koronavirusa utrpela škodo. Med drugim bodo omilili pravila glede subvencij za krajši delavnik. Napovedala je tudi pripravo predlogov za podporo pri zagotavljanju likvidnosti prizadetim podjetjem.

O ukrepih bodo v prihodnjih dneh razpravljali s predstavniki gospodarstva in sindikatov. Predvidoma bodo začeli veljati aprila in bodo veljali do konca leta. Vlada je napovedala tudi za 12,4 milijarde evrov dodatnih investicij. Med letoma 2021 in 2024 bo investicije okrepila za 3,1 milijarde evrov na leto, še poroča STA.

Iz Kitajske prihajajo dobre novice

V celinski Kitajski je po 22 novih smrtnih žrtvah covid-19 zahteval skupno 3.119 življenj, okuženih je 80.635 ljudi. Od 40 novih primerov okužb so jih 36 potrdili v mestu Wuhan, kjer je virus lani decembra izbruhnil, ostale štiri pa so uvozili iz Irana. Število na novo okuženih sicer pada že nekaj dni. V državi so zaprli večino začasnih bolnišnic, ki so jih odprli v času izbruha, piše STA.

Kitajskega kritika obtožili spodkopavanja oblasti Vidni kitajski oporečnik in nekdanji profesor prava Xu Zhiyong je bil obtožen spodkopavanja oblasti, ker je bil kritičen do ukrepanja kitajskih oblasti v boju proti novemu koronavirusu, so sporočili njegovi svojci in prijatelji. Grozi mu do 15 let zapora. Xu je sredi zdravstvene krize na Kitajskem zaradi koronavirusa obtožil predsednika Xi Jinpinga, da nima pojma, kaj dela, nato pa ga je pozval tudi k odstopu, piše STA.

Tudi iz Južne Koreje zadnje štiri dni poročajo o zmanjšanju števila okužb. Danes so poročali o 248 novih primerih okužbe, kar je najmanj v zadnjih dveh tednih. Skupno je okuženih 7.382 ljudi. Doslej je umrlo 51 ljudi, potem ko je ena oseba umrla v nedeljo.

V Albaniji potrdili prva primera okužbe

V Albaniji pa so danes potrdili prva primera okužbe z novim koronavirusom. Kot je potrdilo ministrstvo za zdravje, sta okužena 54-letni oče in njegov 28-letni sin, ki sta se nedavno vrnila iz Italije. Oba sta v bolnišnici v Tirani, njuno zdravstveno stanje je stabilno, ne prihaja do nobenih zapletov. Na območju Zahodnega Balkana je Albanija peta država, kjer so potrdili okužbe. Okužbe so potrdili tudi na Hrvaškem, v Bosni in Hercegovini, Srbiji in Severni Makedoniji, poroča STA.

V Franciji prepovedali prireditve z več kot 1000 udeleženci

Francoske oblasti so prepovedale prireditve z več kot tisoč udeleženci, s čimer želijo preprečiti širjenje novega koronavirusa. Medtem sta se z virusom okužila še dva francoska poslanca, s čimer se je število okuženih poslancev povzpelo na štiri. V Franciji so do zdaj zabeležili več kot 1100 primerov okužbe in 19 smrtnih žrtev novega koronavirusa. Med evropskimi državami je Francija za Italijo na drugem mestu po številu okužb in smrtnih primerov zaradi novega virusa, še piše STA.

Tujci po tednih v karanteni odhajajo iz Severne Koreje

Iz Severne Koreje je danes odšlo okoli 80 tujcev, tudi več diplomatov, ki so bili zaradi novega koronavirusa več tednov v karanteni v Pjongjangu. Iz države so odšli z letom severnokorejske letalske družbe Air Koryo v Vladivostok. To je bil prvi komercialni polet iz Severne Koreje po več kot mesecu dni, piše STA.