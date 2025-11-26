Novomeški kolesarski klub bo z začetkom leta 2026 doživel veliko spremembo. S prvim januarjem namreč ne bo več nosil imena Adria Mobil, saj se ta pokrovitelj umika, ekipo pa je zapustil tudi že eden od pomembnih kolesarjev, Tilen Finkšt. Kariero bo nadaljeval v Italiji kot član moštva Team Solution Tech - Vini Fantini.

28-letni Ljubljančan, specialist za šprinte Tilen Finkšt bo v sezoni 2026 tako član italijanske profesionalne ekipe Team Solution Tech - Vini Fantini. Zadnja štiri leta eden nosilcev ekipe Adria Mobil, pred tem je bil član ljubljanskega Roga oziroma ekipe Ljubljan Gusto Santic, kjer je leta 2016 tudi začel tekmovalno kariero.

Letos je bil član slovenske reprezentance na evropskem prvenstvu v Franciji in Tadeju Pogačarju pomagal do zmage na članski cestni dirki, sicer pa je v sezoni 2025 zbral 14 uvrstitev med najboljših deset na dirkah pod okriljem Mednarodne kolesarske zveze (UCI), manjkala mu je le zmaga. Na državnem prvenstvu Slovenije je zasedel dve četrti mesti, tako na cestni dirki kot v vožnji na čas.

Preberite še: