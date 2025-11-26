Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Tilen Finkšt

Tilen Finkšt

Tilen Finkšt v Italijo

Tilen Finkšt prvič v karieri odhaja v tujino.

Tilen Finkšt prvič v karieri odhaja v tujino.

Foto: Vid Ponikvar

Novomeški kolesarski klub bo z začetkom leta 2026 doživel veliko spremembo. S prvim januarjem namreč ne bo več nosil imena Adria Mobil, saj se ta pokrovitelj umika, ekipo pa je zapustil tudi že eden od pomembnih kolesarjev, Tilen Finkšt. Kariero bo nadaljeval v Italiji kot član moštva Team Solution Tech - Vini Fantini.

28-letni Ljubljančan, specialist za šprinte Tilen Finkšt bo v sezoni 2026 tako član italijanske profesionalne ekipe Team Solution Tech - Vini Fantini. Zadnja štiri leta eden nosilcev ekipe Adria Mobil, pred tem je bil član ljubljanskega Roga oziroma ekipe Ljubljan Gusto Santic, kjer je leta 2016 tudi začel tekmovalno kariero.

Letos je bil član slovenske reprezentance na evropskem prvenstvu v Franciji in Tadeju Pogačarju pomagal do zmage na članski cestni dirki, sicer pa je v sezoni 2025 zbral 14 uvrstitev med najboljših deset na dirkah pod okriljem Mednarodne kolesarske zveze (UCI), manjkala mu je le zmaga. Na državnem prvenstvu Slovenije je zasedel dve četrti mesti, tako na cestni dirki kot v vožnji na čas.

Adria Mobil, kolesarska ekipa
Adria se umika iz novomeškega kolesarskega kluba
Vršič
Vršič prej na trasi Dirke po Italiji kot francoskega Toura?
Italija Tilen Finkšt
