O tem so sanjali: Benetke zaradi koronavirusa povsem prazne #foto #video

Benetke so se končno spremenile v mesto, o kakršnem so sanjali tamkajšnji prebivalci - v mirno laguno, obkroženo z bistveno čistejšimi kanali, saj se je v Italiji zaradi karantene ustavil čas.

Odsotnost turistov, sončni dnevi in modra voda v kanalih, ki je zdaj čistejša zaradi manj pogostega vodnega prometa. To so Benetke v zadnjih dneh, ko Italija zaradi novega koronavirusa prestaja karanteno.

Gre za poseben prizor mesta, zadnja leta prepolnega turistov, ki niso spoštovali tega zgodovinskega kraja, za meščane pa je življenje v njem postajalo neznosno.

Te dni je slika povsem drugačna:

Foto: Getty Images

Prej dnevno več kot 70 tisoč turistov, danes skoraj nikogar

Še pred nekaj meseci so pristojni razmišljali o tem, da bi zaradi prevelikega navala začeli turistom zaračunavati kar vstopnino v mesto, ki naj bi znašala od 2,5 do pet evrov. To bi nadomestilo turistični davek, ki so ga zbirale nekatere občine.

Prevelike trume turistov so obvladovali tudi tako, da so jim začeli prepovedovati sedenje in poležavanje po mestnih trgih in cerkvenih stopnicah, zagrožene kazni za kršenje prepovedi pa so znašale od 50 do 500 evrov. Ta prepoved je bila uperjena predvsem proti, kot pravijo, nevzgojenim turistom.

Julija 2018 so sprejeli tudi ukrep o prepovedi ponovnega vstopa za vse turiste, ki bodo urinirali na prostem, skakali z mostov v vodo ali si kar na tleh privoščili piknik. Prav tako so prepovedali slavja, če bodo motila javnost, na primer fantovščine ali dekliščine. Na ulice so poslali tudi tako imenovane "zavetnike spodobnosti", mestne uslužbence, ki so turiste opozarjali, česa ne smejo početi, in jih podili s krajev, kjer ni dovoljeno posedati.

Čeprav je bilo življenje domačinov zaradi preštevilnih turistov vse bolj nevzdržno, so se tudi njim predlagane prepovedi zdele nesmiselne.

A zdaj lahko - čeprav so v karanteni - malce lažje zadihajo in imajo Benetke po dolgih letih končno le zase.

