Če lahko "Terminator" ostane doma, dajte tudi vi #video

Nekdanji kalifornijski guverner in "Terminator" Arnold Schwarzenegger je eden od zvezdnikov, ki je začel prek družbenih omrežij ljudi spodbujati, naj v času koronavirusa ostanejo doma in pazijo nase.

Najbolj prisrčen video do zdaj je posnel v družbi svojih ljubljenčkov oslička Luluja in ponija Whiskeyja, v družbi katerih poziva ljudi, naj ostanejo doma, predvsem zaradi starejših ljudi, kot je on sam. Terminator ima namreč že 72 let.

"Nihče ne sme ven, še posebno ne nekdo, ki je star 72 let. Po starosti 65 v Kaliforniji ne smeš več ven, zato ostanite doma in jejte doma. Ne hodimo ven in ne hodimo v restavracije," je sporočil in medtem dodal, da je sam ravnokar pojedel veganski obrok.

Schwarzenegger se zadnja leta namreč prehranjuje večinoma vegansko, kar je razkril tudi v nedavnem dokumentarnem filmu The Game Changers, v katerem je razkril, da mu je rastlinska prehrana bolj všeč kot meso.

Zdaj bo za sledilce pripravil še vaje za telovadbo doma

Na Instagramu je zatem objavil še video sebe na kolesu, a pojasnil, da mu je zdravnik dal zeleno luč za to aktivnost zunaj, vendar le, če je sam ali v družbi najbližnjih.

Dodal je, da je ravnokar opravil trening doma, k čemur spodbuja tudi druge: "Redno vam bom pošiljal vaje, ki jih lahko delate doma, da boste ostali fit. Bodite pozitivni."

Da legendarni zvezdnik novi koronavirus jemlje skrajno resno, je pokazal že pred dnevi, ko je posnel video, kako si umiva roke. Družbo mu je delala psička Cherry:

"Umivajte si roke, poslušajte strokovnjake. Skupaj lahko zaustavimo to in zaščitimo drug drugega," je še zapisal.

