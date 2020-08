Izbira Kamale Harris kot podpredsednice demokratskega predsedniškega kandidata Joeja Bidna je marsikoga razveselila, a igralka Rose McGowan ni bila preveč navdušena. Gre za to, da je Harrisova nekoč prejemala finančno podporo spolnega predatorja Harveyja Weinsteina, kar je McGowanova javno izpostavila na Twitterju takoj po razglasitvi, da je postala Bidnova podpredsedniška kandidatka.

"Si vrnila denar, ki ti ga je dal Weinstein? Koliko predatorjev te je še financiralo?" je zapisala kot odgovor na tvit o tem, kaj je bolj skrb vzbujajoče, "to, da je Trump Harrisovi pošiljal sredstva za kampanjo, ali to, da jih je pohlepno sprejela".

Did you return the money Weinstein gave you? @SenKamalaHarris How many predators bankroll you? https://t.co/vQmcCllRDB — rose mcgowan (@rosemcgowan) August 12, 2020

Na to je na Twitterju prvi opozoril politični poročevalec Washington Posta Matt Viser, ki je delil grafični prikaz tega, da sta Donald Trump in njegova hčerka Ivanka donirala kampanji Harrisove, ko je kandidirala za ponovno izvolitev generalne državne tožilke Kalifornije.

"Donald Trump je Kamali Harris, sodeč po podatkih, doniral dvakrat, donirala pa je tudi Ivanka Trump." Kot kaže, ji je Trump prispeval 6000 dolarjev, Ivanka pa 2000.

Donald Trump donated twice to Kamala Harris when she was running for reelection as California attorney general, according to state records. Ivanka Trump donated as well. pic.twitter.com/JaZt7WYxLt — Matt Viser (@mviser) August 11, 2020

Na tvit McGowanove se je odzvala tudi ena od njenih sledilk in delila povezavo do članka USA Today iz decembra lani, v katerem je navedeno, da je Harrisova od Weinsteina prejela 5000 dolarjev podpore, kar je kasneje darovala kalifornijski organizaciji, ki se bori za pravice žensk.

Igralka je na to odgovorila: "Dobro. A še vedno srhljivo. Vsi so vedeli."

Iz tabora Harrisove se na to še niso odzvali.

Spolnega nadlegovanja je bil pred kratkim obtožen tudi Biden. Foto: Getty Images

McGowanova glasno in odločno proti spolnim predatorjem

Rose McGowan je ena od številnih igralk, ki so Weinsteina obtožile posilstva, pri čemer je sama proti njemu ukrepala že leta 1997.

Takrat naj bi ji izplačal odškodnino v višini 100 tisoč dolarjev, igralka pa do leta 2016 ni hotela razkriti imena svojega posiljevalca, sporočila je le, da jo je posilil neki filmski producent, čigar "pohotno vedenje je bilo v Hollywoodu javna skrivnost". Po izbruhu škandala o njem oktobra 2017 pa je le potrdila, da je dotlej neimenovani "spolni plenilec" v resnici Weinstein.

Sicer pa je 46-letna igralka močno tudi proti Joeju Bidnu, ki je bil pred meseci obtožen spolnega napada na nekdanjo uslužbenko v pisarni senatorja Taro Reade.

Rose je glasno tvitnila, da Tara govori resnico, ko je aprila letos policiji prijavila, da jo je Biden leta 1993, ko je bila stara 29 let, v kleti senatnega poslopja stisnil ob steno, ji z rokami segel pod krilo in se je neprimerno dotikal. Biden je zatrdil, da se kaj takšnega nikoli ni zgodilo in da mu ni znano, zakaj bi se o tem govorilo toliko časa po domnevnem dogodku.

