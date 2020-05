Biden odgovarja na obtožbe o spolnem napadu: To se ni nikoli zgodilo!

Dodal je, da so tudi uslužbenci, ki so bili takrat nadrejeni Tari Reade, nedvoumno zatrdili, da jim nikoli postavljala vprašanj v zvezi s tem ali se pritoževala. Incident naj bi namreč že takrat prijavila najmanj trem nadrejenim v Bidnovem kabinetu, ki pa se tega ne spominjajo, poroča STA.

V začetku aprila letos je domnevni incident prijavila tudi policiji. Biden naj bi jo leta 1993, ko je bila stara 29 let, v kleti senatnega poslopja stisnil ob steno, ji z rokami segel pod krilo in se je neprimerno dotikal.

Biden je danes za medijsko hišo MSNBC zatrdil, da se kaj takšnega nikoli ni zgodilo. Kot je dodal, mu tudi ni znano, zakaj bi se o tem govorilo po tolikem času od domnevnega dogodka. Zatrdil pa je, da se o motivih Tare Reade niti ne bo spraševal, prav tako je ne bo napadal, je poročala francoska tiskovna agencija AFP.

Vprašanje zlorabe sicer po poročanju nemške tiskovne agencije dpa ni pomembno le zato, ker bo Biden jeseni skušal Donaldu Trumpu prevzeti predsedniški položaj, pač pa tudi zaradi načina, na katerega so demokrati obravnavali obtožbe proti vrhovnemu sodniku Brettu Kavanaughu. Demokrati ga namreč zaradi obtožb o spolnem nasilju v najstniških letih niso podprli. Republikanska večina v zbornici je sicer njegovo kandidaturo nato potrdila.

