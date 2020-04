Biden v še eni državi premagal Sandersa

Zaradi pandemije novega koronavirusa so želeli demokrati v Wisconsinu preložiti volitve na bolj varen datum, vendar so jim to preprečili republikanci v državnem kongresu s pomočjo konservativne večine državnega in zveznega vrhovnega sodišča, ki sta zavrnili tudi pobudo o razširitvi in podaljšanju glasovanja po pošti, piše STA.

Republikance so skrbele volitve za vrhovnega sodnika

Bolj kot strankarske volitve predsedniških kandidatov, pri katerih je bilo jasno, da bo med republikanci slavil Donald Trump, pri demokratih pa Biden, so republikance skrbele lokalne volitve na čelu z volitvami za položaj enega od vrhovnih sodnikov. Računali so, da bodo njihovi volivci prišli na volišča v večjem številu od demokratskih, ki se ne bodo želeli gnesti pred maloštevilnimi volišči v večjih mestih in se izpostavljati nevarnosti okužbe z novim koronavirusom, še poroča STA.

Zgodilo se je obratno in predvsem temnopolti volivci so se volitev udeležili v velikem številu prav zaradi tovrstnih početij republikanskega kongresa. V zgodovino bo ostala zapisana televizijska izjava predsednika predstavniškega doma kongresa,republikanca Robina Vosa, ki je, odet v zaščitno obleko od vratu do pet, z rokavicami in masko trdil, da so volitve povsem varne.

Bernie Sanders je pretekli teden končal kampanjo in podprl protikandidata. Foto: Reuters

Vrhovno sodišče ZDA je določilo, da se lahko glasovnice po pošti štejejo do ponedeljka, 13. aprila, zaradi česar rezultati niso bili znani do ponedeljka zvečer. Biden je dobil okrog 64 odstotkov glasov, Sanders pa okrog 30.

Hud udarec Trumpu

V tekmi za položaj vrhovnega sodnika, ki jih v Wisconsinu neposredno volijo, pa je liberalki Jill Karofsky uspelo premagati konservativnega Dana Kellyja, ki je bil na vrsti za ponovno izvolitev. Zmaga Karofskyjeve je razmerje moči na vrhovnem sodišču nekoliko spremenila. Namesto konservativne večine pet proti dva bo nova konservativna večina le štiri proti tri, piše STA.

Njena zmaga po pisanju STA pomeni tudi udarec predsedniku Trumpu, ki je vodil kampanjo za Kellyja oziroma ga je javno podpiral vse od januarja. Izid volitev oziroma dobra udeležba demokratskih volivcev je slaba Trumpova popotnica za november, ko bo Wisconsin ena od ključnih držav za osvojitev Bele hiše.