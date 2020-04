Joe Biden bo veleposlaništvo ZDA v Izraelu pustil v Jeruzalemu

Biden je dejal, da selitev veleposlaništva nazaj v Tel Aviv ne bo pomagala zagnati mirovnega procesa na Bližnjem vzhodu. Za bolj uravnotežen odnos do Palestincev bo Biden odprl ameriški konzulat v Vzhodnem Jeruzalemu, na položaju pa bo delal v smeri rešitve dveh držav. "Vse življenje sem bil ponosen podpornik varne in demokratične judovske države Izrael. Moja vlada bo pozivala obe strani, naj ohranita upanje na rešitev dveh držav," je po pisanju STA dejal Biden.

Leta 1995 je Biden glasoval za selitev

Ameriški kongres je za selitev veleposlaništva glasoval že leta 1995, ko je bil Biden senator iz Delawara in je glasoval za selitev. Vendar pa je imel zakon določilo, da lahko predsednik ZDA z dejansko selitvijo počaka, in to so izkoristili vsi do Trumpa, ki se je v sporu povsem odkrito postavil na stran Izraela. Biden meni, da je Trump s tem sam sebi odvzel vzvod pritiska na Izrael za pravično mirno rešitev spora s Palestinci, poroča STA.

Trump ne verjame anketam

Ameriška politika do Bližnjega vzhoda se v primeru Bidnove zmage torej ne bo bistveno spreminjala. Po Trumpovem prepričanju sicer Biden ne bo zmagal na volitvah. V intervjuju za agencijo Reuters je Trump dejal, da ne verjame anketam, ki kažejo, da bi Biden gladko zmagal, če bi bile volitve danes. "Anketam ne zaupam. Verjamem, da so prebivalci ZDA pametni in ne bodo dali na položaj nesposobneža," je po poročanju STA dejal Trump.

V intervjuju za agencijo Reuters je Trump dejal, da ne verjame anketam, ki kažejo, da bi Biden gladko zmagal, če bi bile volitve danes. Foto: Getty Images

Predsednik ZDA je dejal tudi, da si Kitajska želi njegov poraz na volitvah, in kot dokaz ponudil odziv Kitajske na koronavirus. Trump poskuša javnost prepričati, da so Kitajci spustili koronavirus v svet, da onemogočijo njegovo ponovno izvolitev.

Povezovanje Bidna s Kitajsko je najnovejši pristop Trumpove kampanje k letošnjim volitvam, ker je trenutno aktualen koronavirus, ki je prišel iz Kitajske, Trump pa želi za pomanjkljiv odgovor svoje vlade na pandemijo okriviti nekoga drugega. Poskuša in čaka, kaj bo učinkovalo, trenutno pa največ obeta Kitajska, ki jo je privijal s trgovinsko vojno, tako da bodo ljudje logično sklepali, da si Peking zaradi tega v Beli hiši želi koga drugega, dogajanje povzema STA.

Drugi ameriški mediji medtem poročajo, da si je Trump s svojim obnašanjem v času koronavirusa poslabšal možnosti za ponovno izvolitev, na kar so ga opozorili tudi v njegovem volilnem štabu, ko so mu predstavili slabe interne ankete. Trump naj bi glede na poročanje agencije AP jezno in sočno zatrdil, da proti Bidnu pa že ne bo izgubil.

Trump si je sicer sam zadal rane z nastopi na novinarskih konferencah, ki med Američani ne vzbujajo zaupanja. Svetovalci ga prepričujejo, naj pusti zdravstvena vprašanja pri miru in se med nastopi osredotoča na oživljanje ekonomije. Predsednik ZDA sicer vse od novembra 2016, ko je zmagal na volitvah, ne verjame slabim anketam, do česar je povsem upravičen, saj so ankete tedaj napovedovale zmago demokratinje Hillary Clinton.

Tako kot leta 2016 mu tudi zdaj ankete napovedujejo poraz v Pensilvaniji, Michiganu in Wisconsinu, kjer je potem tesno zmagal in si zagotovil predsedniški mandat. Tokrat pa mu slabo kaže celo v Arizoni in od izbruha pandemije koronavirusa tudi na Floridi. Trump namerava prihodnji teden obiskati Arizono, kar bo njegova prva pot zunaj Washingtona v mesecu dni, še poroča STA.