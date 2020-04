Bidna v tekmi za ameriškega predsednika podprla tudi Pelosijeva

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Predsednica predstavniškega doma ameriškega kongresa Nancy Pelosi je podprla predsedniško kandidaturo demokratskega kolega Josepha Bidna. Vsi Bidnovi konkurenti so že odstopili od tekme in ga podprli, enako je storil tudi nekdanji predsednik ZDA Barack Obama, poroča STA.

Pelosijeva je v videosporočilu izrazila ponos, da lahko podpre Bidna, ki je po njenih besedah poosebljeno upanje za Ameriko in bo izjemen predsednik ZDA.

"Joe Biden prinaša vsak dan na delo vrednote in integriteto, ker ni nikoli pozabil svojih korenin. Danes bolj kot kadarkoli prej potrebujemo voditelja, ki se je prekalil v boju in gleda naprej ter se bo boril za ljudi," je dejala Pelosijeva.

Pohvalila je Bidnovo preteklo posvečanje demokratskim prioritetam, njegove odnose z Obamo in Bidnovo osebnost, poroča STA.

Trumpu podpora v anketah pada

Foto: Reuters Že dolgo praktično ni več dvoma, da bodo vsi znani in ugledni demokrati, ki tega še niso storili, podprli Bidna, ampak podpora kakšnega od njih, kot je Pelosijeva, v času pandemije koronavirusa opozarja Američane, da bodo letos predsedniške volitve, predsednik Donald Trump pa ima protikandidata, poroča STA.

To je toliko bolj pomembno, ker trenutno ni zborovanj kandidatov s podporniki, Bidnova videosporočila pa se ne prebijejo na prve strani časopisov.

Republikanski kandidat Trump ima po drugi strani na voljo dnevne novinarske konference svoje delovne skupine proti koronavirusu. Podpora v anketah mu sicer pada, kar se najbolj resno kaže v dnevni anketi Rasmussena, ki mu je bila do zdaj najbolj naklonjena.

Nekdanja sodelavka Bidna obtožuje spolnega napada

Pelosijeva je podporo Bidnu ozrazila tudi zaradi škandala, ki trenutno prevladuje v konservativnih medijih. Nekdanja sodelavka Tara Reade Bidna obtožuje spolnega napada pred desetletji, ko je bil senator iz Delawara.

Foto: Reuters

Obtožbe so dobile nova krila v petek, ko je bil objavljen posnetek oddaje televizije CNN, kjer mati Readove z Larryjem Kingom razpravlja o tem, da je imela hči težave v službi. O spolnem napadu se sicer ni govorilo, pa tudi Readova je šele pred tedni obtožbe o spolnem nadlegovanju nadgradila v obtožbe o spolnem napadu.

Pelosijeva v izrazu podpore Bidnu tega ni omenila, vendar pa je 17. aprila v pogovoru za televizijo Fox News zatrdila, da verjame Bidnu, ki zanika nadlegovanje in napad. Razpravam o obtožbah se izogibajo vsi vodilni demokrati, med njimi tudi dolg seznam žensk, ki lahko pridejo v poštev za Bidnovo podpredsedniško kandidatko, poroča STA.

Zadeva je v času gibanja Jaz tudi precej neprijetna za demokrate, saj redno stopajo v bran ženskam, ki koga obtožijo spolnega napada. Tokrat pa gre za edino in zadnje upanje demokratov, da preprečijo nov mandat Donaldu Trumpu, in zdaj je na prvem mestu pozivanje k previdnosti in temeljiti preiskavi obtožb.