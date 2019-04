Biden ženskam obljublja, da se bo v prihodnje vzdržal neprimernih dotikov

Nekdanji ameriški podpredsednik Joe Biden je po poročanju BBC v svojem odzivu na obtožbe o neprimernem vedenju, ki sta jih proti njemu za zdaj sprožili dve ženski, poudaril, da je z dotiki vedno hotel zgolj vzpostaviti povezavo med človekoma, nikoli pa ni hotel nikogar spraviti v nelagoden položaj.

Biden: Standardi so se spremenili, to bom imel v mislih

"Družbene norme se spreminjajo. To razumem in slišal sem, kaj pravita ti dve ženski," je v videoposnetku na Twitterju sporočil 76-letni Biden, ki še ni sporočil, ali bo na ameriških predsedniških volitvah leta 2020 kandidiral za ameriškega predsednika.

Biden še ni sporočil, ali bo na ameriških predsedniških volitvah leta 2020 kandidiral za ameriškega predsednika. Foto: Reuters

Kot je pojasnil v posnetku, so bili fizični dotiki stalnica njegove dolgoletne politične kariere: "To je bil vedno način, s katerim sem pokazal, da mi je mar za ljudi in da jih poslušam." Priznal je, da njegovo obnašanje iz preteklosti danes sicer morda ne ustreza sodobnim standardom: "Meje zaščite osebnega prostora so resetirane. To razumem in to bom imel v prihodnosti v mislih."

Na nogo študentke naj bi položil roko

Bidnova izjava je odziv na obtožbe o domnevnih neprimernih dotikih, za katerimi stojita Lucy Flores in Amy Lappos. Floresova je prejšnji teden dejala, da jo je Biden leta 2014 na enem od dogodkov, ko je kandidirala za namestnico guvernerja Nevade, poljubil na zadnji del glave.

Ameriški predsednik Donald Trump je v odzivu na očitke Bidnu v svojem slogu poudaril, da so socialisti iz demokratskega tabora očitno dobro poskrbeli za nekdanjega ameriškega podpredsednika. Foto: Reuters

Lapposova, sicer nekdanja svetovalka v kongresu, poudarja, da jo je Biden na donatorskem dogodku leta 2009 prijel za nos. Dvaindvajsetletna nekdanja študentka Caitlyn Caruso je medtem v torek za New York Times izjavila, da je Biden pred tremi leti na enem od dogodkov na njeno nogo položil roko.

Trump: Socialisti so dobro poskrbeli za Bidna

Obtožbe na račun Bidna v demokratskem taboru sprožajo mešane odzive. Medtem ko sta senatorki Elizabeth Warren in Amy Klobuchar, ki sta že napovedali predsedniško kandidaturo za volitve leta 2020, Bidna pozvali, da jasno odgovori na obtožbe, predsednica predstavniškega doma Nancy Pelosi Bidna brani, češ da ga obtožbe ne bi smele diskvalificirati iz predsedniške tekme.

Ameriški predsednik Donald Trump je v svojem odzivu medtem poudaril, da za obtožbami proti Bidnu verjetno stoji skrajno levo krilo demokratske stranke. "Socialisti so kar dobro poskrbeli zanj," je v svojem slogu dejal Trump, ki ga je neprimernega vedenja doslej obtožilo več kot ducat žensk.