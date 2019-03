Trump zagrozil, da bi mejo z Mehiko lahko zaprl tudi za trgovino

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Kot je pojasnil ameriški predsednik Donald Trump, se v Srednji Ameriki oblikujeta novi karavani prebežnikov, ki se želijo prek Mehike prebiti proti ZDA. Od mehiških oblasti je zahteval, naj ljudi ustavijo.

"Če jih ne bodo ustavili, bomo zaprli mejo," je Trump dejal novinarjem na Floridi. "Zaprli jo bomo za dolgo časa," je poudaril in dodal, da bo mejo zaprl tudi za vso trgovino. Mehiki je postavil rok za ukrepanje do prihodnjega tedna.

Trump že večkrat grozil, da bo zaprl mejo z Mehiko

Trump je sicer že v četrtek na Twitterju napadel Mehiko, da ne dela ničesar, da bi zaustavila tok nezakonitih migrantov v ZDA, ampak le obljublja. "Enako tudi Honduras, Gvatemala in Salvador že leta jemljejo naš denar, ne naredijo pa nič," je zapisal Trump. Ob tem pa je kritiziral še demokrate, češ da jih težava ne zanima, in zagrozil z zaprtjem meje z Mehiko.

S tem je Trump zagrozil že večkrat, a se za to še ni odločil. Ameriški predsednik vedno znova opozarja, da na ameriško-mehiški meji vlada katastrofalno stanje zaradi pritiska ilegalnih migrantov, ki v ZDA po njegovih besedah tihotapijo droge in prinašajo kriminal.

Pentagon je že odobril milijardo dolarjev za izgradnjo zidu na ameriško-mehiški meji. Foto: Reuters

Tovrstno prakso naj bi zaustavil zid, a ker mu kongres, v katerem imajo demokrati v spodnjem domu večino, ni odobril denarja za uresničitev njegove predvolilne obljube, je Trump na meji razglasil izredne razmere, da bi lahko denar dobil iz drugih proračunskih virov. Kot smo poročali, je Pentagon že odobril milijardo dolarjev za gradnjo zidu na meji.

Iz Srednje Amerike ljudje bežijo predvsem zaradi revščine in nasilja

Mehiški predsednik Andres Manuel Lopez Obrador je v četrtek sicer izrazil razumevanje za kritike iz Washingtona. "Legitimno je, da se ne strinjamo in da se pritožbe izrazijo. Pomagali bomo, kjer lahko. Ne želimo si spora z ameriško vlado," je zatrdil mehiški predsednik, ki se je ob tem zavzel za to, da bi morali državam, iz katerih se ljudje podajajo na pot, pomagati, da bi lahko ustvarile boljše pogoje za življenje svojih prebivalcev.

Iz srednjeameriških držav, kot so Gvatemala, Honduras in Salvador, ljudje bežijo predvsem zaradi revščine in nasilja. Več tisoč se jih poskuša prebiti proti severu v ZDA. Samo v februarja je na južno mejo ZDA prišlo okoli 76 tisoč prebežnikov brez dokumentov, kar je največ v zadnjih 12 letih.