Trump priznal izraelsko suverenost nad Golansko planoto

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Trump, ki je pred tem že priznal Jeruzalem kot prestolnico Izraela in tja preselil ameriško veleposlaništvo, je ob podpisu dejal, da bi se to moralo že zgoditi že pred desetletji. Poudaril je, da vezi med ZDA in Izraelom niso bile še nikoli tako trdne.

Izrael je Golansko planoto zasedel v vojni leta 1967, kasneje pa si jo je tudi uradno priključil, česar mednarodna skupnost ne priznava.

Netanjahu se je Trumpu iskreno zahvalil za podpis in za vso podporo ter razglasil, da gre za res velik in zgodovinski dan.

Trump si želi zmage prijatelja Netanjahuja

Trump skuša na ta način zavezniku in prijatelju pomagati do zmage na volitvah 9. aprila, med drugim zato, da se lahko skupni pritisk na Iran nemoteno nadaljuje.

Netanjahu je v Washingtonu, kjer poteka konferenca največjega proizraelskega lobija Ameriško-izraelskega odbora za politično akcijo (AIPAC). Trump ga je v Beli hiši sprejel danes, torkova večerja pa je odpovedana kakor tudi Netanjahujev govor na AIPAC.

Pred Netanjahujevim obiskom Bele hiše je iz Gaze, ki jo obvladuje gibanje Hamas, priletela raketa na izraelsko ozemlje. Izrael je odgovoril z bombardiranjem Hamasovih tarč, premier pa je sporočil, da se zaradi izbruha nasilja po srečanju s Trumpom vrača v domovino.