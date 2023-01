Izrek kazni Weinsteinu preložen zaradi zahteve po novem sojenju

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Weinstein se je pritožil tudi na obsodbo v New Yorku, kjer bo o tem odločalo vrhovno sodišče zvezne države. Podobno se bo pritožil tudi na obsodbo v Kaliforniji. Foto: Getty Images

Izrek kazni nekdanjemu vplivnemu filmskemu producentu Harveyju Weinsteinu po drugi obsodbi za posilstvo in spolni napad v Los Angelesu so preložili na februar, ker so njegovi odvetniki zahtevali novo sojenje. Sodnica Lisa Lench pričakuje, da bo zahteva za ponovno sojenje zavrnjena in bo kazen lahko izrekla 23. februarja.

70-letnemu Weinsteinu grozi do 18 dodatnih let zapora, potem ko je bil leta 2020 zaradi posilstva in spolnega napada že obsojen na 23 let zaporne kazni.

Osramočenega filmskega producenta je več kot 90 žensk javno obtožilo posilstva, spolnega napada ali spolnega nadlegovanja v desetletja starih incidentih.

Zatrjeval, da so v spolne odnose vse privolile

Obtožbe na njegov račun so od leta 2018 okrepile gibanje Jaz tudi proti mogočnim, vplivnim, bogatim moškim, ki so spolno zlorabljali ženske. Weinstein spolnih odnosov ni zanikal, vendar pa je neuspešno zatrjeval, da so vse ženske privolile vanje.

Drugi sodni proces v Los Angelesu ga je doletel oktobra lani po skoraj treh letih zapora v New Yorku med pandemijo covida-19. Porota ga je decembra spoznala krivega posilstva in spolnega napada na evropsko manekenko in igralko, ki je za prikritje njene identitete navedena kot Jane Doe.

Na sojenju so proti njemu pričale štiri ženske in opisale spolne napade. Med njimi je bila celo prva dama Kalifornije Jennifer Siebel Newsom. Obsodili so ga samo zaradi ene.

Primer nekdanjega televizijskega zvezdnika Billa Cosbyja, ki ga je po obsodbi v Pensilvaniji vrhovno sodišče države oprostilo zaradi proceduralnih zadev, kaže, da se teoretično lahko tudi Weinsten izvleče, čeprav se po dveh obsodbah možnost za to zdi manjša.