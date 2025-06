Padel z razgledom: ALEJA odprla tri igrišča nad mestom

Ob vstopu v toplejše dni bodo obiskovalci ALEJE lahko nad mestnim vrvežem preizkusili ta hip enega najbolj vročih športov na svetu. Tudi letos so namreč na aktivni strehi ALEJI SKY predstavili novost, saj so odprli igrišča za padel.

Direktor ALEJE Toni Pugelj prvić igra padel. Foto: Borut Cvetko / ALEJA

"Padel je še posebej zabaven, saj je preprost in zelo podoben tenisu. ALEJA SKY je edina lokacija pri nas z igrišči za padel na strehi. Danes je najhitreje rastoči šport na svetu, ki ga igrajo tudi Luka Dončić, Goran Dragić in Timi Zajc. Igrajo ga tudi številni športni zvezdniki, kot so Lionel Messi, Christiano Ronaldo, Zlatan Ibrahimović, Novak Đoković, Rafael Nadal, Roger Federer in med drugim tudi igralec Leonardo DiCaprio," je poudaril Toni Pugelj, direktor ALEJE, ki je na otvoritvi igrišč tudi sam prvič zavihtel lopar. Družbo mu je delal smučarski skakalec Timi Zajc, ki padel igra že dve leti. Ob tem pa je komentiral: "Padel je seksi šport."

Od leve proti desni Timi Zajc, Martin Hrast, Toni Pugelj in Tomi Šmuc Foto: Borut Cvetko / ALEJA

Padel je sicer v svetu prisoten že nekaj desetletij. Njegovi začetki segajo v šestdeseta leta v Mehiko, danes pa je med rekreativci priljubljen zaradi edinstvene kombinacije sprostitve, gibanja, enostavnosti in druženja. V Sloveniji je to relativno mlad šport. ALEJA igrišča za padel odpira v sodelovanju s podjetjem Padel Ludus, ki ga vodita Tomi Šmuc in Martin Hrast. Kot je dejal Šmuc, sicer tudi predsednik Padel zveze Slovenije, je igra pri nas vedno boj popularna: "Padel je prisoten v Sloveniji od leta 2021 in od takrat ta šport raste iz leta v leto. Danes odpiramo prva igrišča na strehi."

Padel lahko igrate na ALEJI SKY med tednom od ponedeljka do sobote od 8.00 do 22.00, ob nedeljah pa od 10.00 do 20.00. Cena najema igrišča za največ štiri igralce je do 16. ure 20 evrov, potem pa 25 evrov.

Smučarski skakalec Timi Zajc in direktor ALEJE Toni Pugelj Foto: Borut Cvetko / ALEJA

Po novem še hitreje do ALEJE SKY, kjer nas čaka pestro poletno dogajanje

V naši najmodernejši nakupovalni destinaciji sicer nenehno vlagajo v nove investicije. Z novimi stopnicami bo možen neposreden oziroma lažji in hitrejši dostop na ALEJO SKY, izjemnega prireditvenega prostora nad mestom, kjer ALEJA slovi po svoji edinstvenosti.

Tudi novinarji so otvorili igrišče padel na ALEJI SKY. Foto: Borut Cvetko / ALEJA

Tja se jutri ob 20. uri z nastopom tria Masharik vrača peta sezona poletnih "after-work" koncertov na prostem, ki so postali tradicionalna uspešnica torkovih večerov in bo letos gostila med drugim tudi: Plateau, Adija Smolarja, Pando, Balladero in Majo Keuc. Brezplačne vstopnice za koncert lahko prevzamete na info točki ALEJE v prvem nadstropju. Lansko sezono se je na odru na skupno deset after-work koncertih zvrstilo več kot 40 vrhunskih glasbenikov, ki so očarali čez 1.700 obiskovalcev. Ob koncu šolskega leta bodo za vse šolarje, dijake in študente organizirali t. i. silent disco oziroma tiho diskoteko pod zvezdami s tremi zvrstmi glasbe in DJ-ji. Poletje bo ponovno v znamenju plesnih večerov kot tudi ogledov tekem bližajočega se evropskega prvenstva v košarki na velikem zaslonu. V prijetno ohlajenem otroškem parku Planetu Lollipop pa bodo najmlajši obiskovalci uživali v številnih ustvarjalnih delavnicah vse poletje.

