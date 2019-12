Zagrebški advent: čeprav poka po šivih, ponudniki na stojnicah tarnajo #video

"Gostinci, ki samo za najem hišice na adventnem sejmu odštejejo sto tisoč kun (dobrih 13 tisoč evrov, op. p.), morajo imeti v 30 dneh 300 tisoč kun (40 tisoč evrov, op. p.) prihodkov, da bi bili na ničli, in to brez DDV," je za časopis Večernji list povedal zagrebški gostinec Marin Medak, ki tudi sam kot ponudnik sodeluje na adventnem sejmu.

"Mnogi so na koncu razočarani"

"Šele po tem znesku se začne dobiček, ki po mojih ocenah lahko znaša do sto tisoč kun pod pogojem, da je zima blaga in vreme ugodno, kot je bilo v preteklih letih. A tudi v najboljšem primeru se lahko s pozitivnim izkupičkom pohvali le okoli 70 odstotkov ponudnikov, preostali so na ničli ali v minusu. V vsakem primeru je tveganje veliko in mnogi moji kolegi so na koncu razočarani," je dejal Medak, sicer predsednik Neodvisnega združenja gostincev.

Foto: Julien Duval/TZGZ

Cene letos zrasle skoraj za tretjino

Zagrebški adventni sejem sicer vsako leto beleži rast števila obiskovalcev, lani so našteli prek 140 tisoč ljudi, ki so za nočitve, hrano in vse preostalo skupaj potrošili okoli 67 milijonov evrov. Letos bi bila lahko predvsem druga številka še višja, po poročanju Večernjega lista so namreč cene hrane zrasle za okoli 30 odstotkov v primerjavi z lanskim letom.

Kdo služi s sejemskimi hišicami?

Celotno letošnje adventno dogajanje pa je v Zagrebu v senci domnevnega korupcijskega škandala v povezavi z oddajanjem sejemskih hišic. Kot je poročal spletni portal Index.hr, zagrebška občina hišice brez razpisa in po zelo nizkih cenah oddaja več podjetjem, na različne načine povezanim z zagrebškim županom Milanom Bandićem, ta podjetja pa hišice končnim najemnikom oddajajo tudi po šestkrat višjih cenah.

