V Zagrebu so se odločili, da adventni sejem bo #video

Prireditev Advent v Zagrebu je bila v preteklih letih ocenjena kot ena najboljših v Evropi. Pred božičnimi in novoletnimi prazniki so hrvaško prestolnico obiskovale množice ljudi, številni tudi iz Slovenije.

Tako praznično je bilo v Zagrebu lani:

Postavili bodo le okoli 20 sejemskih hišic

Letošnji novoletni sejem bo zaradi epidemije nekoliko drugačen, so po poročanju STA sporočili iz zagrebške turistične skupnosti. Odločili so se, da letos ne bodo postavili enega najatraktivnejših zimskih prizorišč v mestu, velikega drsališča v parku pri glavni železniški postaji. Običajnih več sto sejemskih hišic in stojnic so skrčili na približno 20. Prodajale bodo spominke in bodo stale zgolj na osrednjem Trgu bana Josipa Jelačića.

Stojnic s hrano in pijačo ne bo

Priljubljene gostinske stojnice, ki so večinoma stale v središču mesta in so pritegnile množice ljudi, tokrat ne bodo dovoljene, še piše STA. "Praznično" hrano in pijačo, kot so klobase in kuhano vino, bodo lahko ponujali le gostinci pred svojimi lokali v različnih delih mesta. V ta namen jim bodo zagotovili dodatno mesto na prostem, ki pa ga bodo morali od svojih teras ločiti s pleksi steklom ali podobnimi pregradami.

Praznični sejem bo tudi na Reki

Tudi na Reki so se odločili, da bodo letos med 29. novembrom in 6. januarjem organizirali novoletni sejem ob spoštovanju vseh epidemioloških ukrepov, poroča STA. V ospredju bo območje stare trdnjave Trsat nad mestom, ki ga bodo okrasili z na tisoče lučkami in okraski. Zaradi lažjega nadzora nad številom obiskovalcev bo vstop dovoljen samo na trdnjavo, ne pa tudi v park okoli nje.

V središču mesta bo manj adventnih hišk kot v preteklih letih, napovedujejo pa odprtje drsališča ob morju. Izvedba večine spremljevalnih prireditev, kot je silvestrovo na prostem, bo odvisna od epidemioloških razmer, je poročal reški Novi list.

Adventne sejme napovedujejo tudi na Dunaju: