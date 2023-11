Dunaj se že ta teden spreminja v božično prestolnico

Ob omembi božičnih sejmov nas večina najprej pomisli na avstrijsko prestolnico, ki se tudi letos ne bo izneverila tej tradiciji. Prvi božični sejmi se tam odpirajo že ta petek, med njimi tudi največji in najbolj znan dunajski božični sejem Christkindlmarkt pred mestno hišo.

"Sejem pred mestno hišo ima dolgo tradicijo, njegova veličastna zgodovina sega več stoletij v preteklost. Kulturno, družbeno in tudi gospodarsko je izjemno pomemben za naše mesto. Skupaj z drugimi božičnimi sejmi v mestu znatno pripomore k temu, da je Dunaj leto za letom evropska božična prestolnica. Samo lani smo imeli tri milijone obiskovalcev," je povedal dunajski župan Michael Ludwig, ki bo božični sejem pred mestno hišo v petek tudi uradno odprl.

Foto: Johannes Wiedl

Sejem, ki bo odprt do 26. decembra, velja za mešanico tradicije in romantike. Na njem bodo tudi letos postavili nostalgični vrtiljak, panoramsko kolo in paviljon, namenjen otrokom, ki bodo tam lahko brali, ustvarjali adventne koledarje, hiše iz medenjakov, božične okraske in sveče ter se družili ob družabnih igrah.

Športni navdušenci bodo lahko uživali na tri tisoč kvadratnih metrov velikem drsališču, ki bo odprto od 10. novembra pa vse do 7. januarja. Ena glavnih atrakcij je platana v parku pred mestno hišo, ki so jo posadili že pred 150 leti. Vsako leto jo okrasijo z 200 rdečimi srci z lučkami LED. Lučke vsakih 30 minut za kratek čas ugasnejo, nato pa ponovno zasvetijo, ko mimo njih prileti žareči srček.

Foto: Johannes Wiedl

Tudi drugod po mestu bodo ljubitelji božičnih sejmov prišli na svoj račun. Obiskovalcem, ki cenijo trajnostno naravnanost, bo všeč tisti v predelu Spittelberg, ki bo letos v celoti zasnovan v skladu s trajnostnimi in ekološkimi smernicami, ter sejem Art Advent na Karlovem trgu. Zadnji poteka že 30 let, celotna kulinarična ponudba pa ima ekološki certifikat.

Če niste najbolj naklonjeni tradicionalnim božičnim sejmom, pa lahko daste priložnost njegovi sodobnejši različici v dunajski muzejski četrti. Obiskovalci tam lahko občudujejo spektakularne svetlobne inštalacije, se preizkusijo v kegljanju na ledu ali pa uživajo v večerih z DJ-programom.

