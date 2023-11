Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Božično-novoletni sejem Advent Zagreb bo v hrvaški prestolnici trajal od 2. decembra do 7. januarja ter bo med drugim ponudil več kot sto koncertov. Novo leto bodo prebivalci in obiskovalci Zagreba dočakali ob nastopu reške skupine Let 3 in Zagrebške filharmonije, so sporočili iz Zagreba.

Advent Zagreb bodo odprli v soboto, 2. decembra, ko bodo na Trgu bana Jelačića v središču mesta prižgali prvo adventno lučko. Nato bodo sledila odprtja na drugih adventnih lokacijah v mestu.

Zagrebški župan Tomislav Tomašević je pojasnil, da adventnih dogodkov zaradi številnih gradbenih del letos ne bo na Gornjem trgu, bodo pa ti potekali na vseh prejšnjih adventnih lokacijah, kot so Evropski trg, park Zrinjevac in Strossmayerjev trg. Letos se jim bosta pridružila še Masarykova ulica, ki je pred časom postala rezervirana za pešce, in Trg bana Jelačića kot nadomestna lokacija.

Napovedujejo bogat kulturni program

Na Trgu kralja Tomislava bo znova tudi drsališče, bogato gostinsko ponudbo pa bodo obiskovalci adventa lahko preizkušali na več ulicah v središču mesta.

Mesto Zagreb pripravlja advent skupaj s Turistično skupnostjo mesta Zagreb (TZGZ). Direktorica TGZG Martina Bienenfeld je napovedala bogat kulturni program z več kot sto koncerti, priložnostnimi razstavami v muzejih in galerijah ter tudi gledališke predstave. Ob tem je posebej izpostavila nove okrasne lokacije oz. točke za fotografiranje v mestu.

Bienenfeldova je poudarila, da je advent eden od najpomembnejših dogodkov za zagrebški in hrvaški turizem ter da so že začeli njegovo mednarodno promocijo. Pri tem je spomnila, da so imeli v Zagrebu decembra lani 213 tisoč prenočitev, kar je trikrat več kot pred desetimi leti oz. decembra 2012, ko jih je bilo 71 tisoč.

V Zagrebu so v prvih desetih mesecih letošnjega leta sicer zabeležili 1,1 milijona turističnih prihodov, kar je 21 odstotkov več kot lani.