Božičkov vlak, pravljične vile in evropski adventni sejmi

V veselem in čarobnem predprazničnem času, ko se vrstijo najrazličnejši privlačni dogodki in prireditve, ki so še posebej zanimivi predvsem za naše najmlajše, vas Slovenske železnice vabijo, da se v soboto, 16., ali v nedeljo, 17. decembra, popeljete z Božičkovim vlakom po Sloveniji , kjer vas bo med vožnjo obiskal tudi Božiček s svojim spremstvom. Za otroke od 2. do 10. leta bo imel pripravljena tudi darilca.

Foto: Slovenske železnice Otroci že komaj čakajo prihod Božička in seveda daril, ki jih bo s seboj prinesel. Popestrite jim čakanje s prav posebno čarobno vožnjo z Božičnim vlakom, na kateri jih bo obiskal tudi sam Božiček in jih celo razveselil z majhnim darilcem. Otroci obožujejo Božička in obožujejo vlake – zakaj tega ne bi združili v nepozabno doživetje, ki se ga bodo spominjali še leta?

Letos bo Božiček potoval z vami z novimi praznično okrašenimi vlaki Stadler. Število vozovnic za vožnjo s posebnimi (izrednimi) Božičkovimi vlaki je omejeno, zato predlagamo, da si jih zagotovite v predprodaji na vseh večjih železniških postajah.

Cena vozovnice: odrasli: 10,00 evra

otroci (2–10): 5,00 evra

otroci (0–2): brezplačno (če se ne zahteva sedeža).

Število vozovnic za vožnjo s posebnimi (izrednimi) Božičkovimi vlaki je omejeno, zato predlagamo, da si jih zagotovite v predprodaji na vseh večjih železniških postajah. Ob nakupu vozovnic boste prejeli še brezplačno povratno vozovnico za vlak za izbrano relacijo Božičkovega vlaka, vozovnico za povratek, ki velja za katerikoli vlak na dan vožnje Božičkovega vlaka. Otroci od 2. do 10. leta prejmejo tudi voucher, ki ga pri Božičkovih pomočnikih v vlaku zamenjajo za skromno darilce.

S pravljičnimi vilami v Pravljično Celje

Slovenske železnice pa vas vabijo tudi na druge decembrsko-čarobne poti z vlakom, saj je vsakomur dovoljeno doživeti nekaj čarobnosti. Vkrcajte se na topel vlak, udobno namestite in se v prijetni družbi pravljičnih vil zapeljite skozi zimsko pokrajino v Pravljično Celje.

Pravljično Celje tudi letos v zgodovinsko mestno jedro pripelje pisane luči, pravljične vile in skrivnostne škrate, ki se prebudijo iz polletnega sna, ter številne zanimive fotokotičke, ob katerih se majhnim in večjim otrokom zaiskrijo oči. V središču knežjega mesta bodo pravljične vile gostile tudi zanimive glasbene goste, pravljične junake, še zlasti pa številne otroke z vseh koncev in krajev. V decembrskih dneh najmlajše čakajo številne pravljične skrivnosti, zabavno rajanje, vilinski ples in še marsikaj zares čarobnega, nepričakovanega in enkratnega.

Gremo na lučke … z vlakom

Praznični zimski dnevi kličejo po sproščenih in čarobnih doživetjih. Spoznajte prednosti potovanja z vlakom in se odpravite na lepa doživetja. V teh prazničnih dneh vas vlaki Slovenskih železnic med konci tedna in ob praznikih popeljejo po Sloveniji tudi do 75 odstotkov ugodneje.

Preverite ponudbo in obiščite božične sejme po Sloveniji letos kar z vlakom.

Z vlakom v evropska adventna mesta

Potovanje z vlakom je preprosto in udobno. Ni vam treba skrbeti za prometne zastoje, omejitve in iskanje parkirnih mest. Namesto tega se lahko sprostite in uživate v udobnih sedežih, občudujete prelepe razglede na pokrajino in si preprosto vzamete čas zase. Potovanje z vlakom je tudi veliko bolj okolju prijazno.

Zakaj ne bi torej letos popestrili praznikov z obiskom vsaj enega izmed številnih čudovitih božičnih sejmov po Evropi, in to kar z vlakom? Vlaki pogosto vozijo v sama središča mest, kar vam omogoča preprost dostop do različnih destinacij brez potrebe po iskanju in plačilu parkirnih mest ali uporabi drugih prevoznih sredstev.

Potovanje z vlakom vam tudi omogoča, da se med potjo družite, klepetate, igrate igre, si ogledate film ali kako drugače preživljate kakovosten čas s svojimi najbližjimi. Na poti nazaj pa se boste lahko med vožnjo ogreli in spočili.