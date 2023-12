Izbrali so najboljše božične sejme v Evropi, že četrtič zmagal isti

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Razkrili so rezultate izbora najboljših božičnih sejmov v Evropi, na katerem je že tretjič zapored, skupno pa četrtič slavila Budimpešta.

Spletni portal European Best Destinations je razkril rezultate tradicionalnega izbora najboljših božičnih sejmov, ki ga oblikujejo s pomočjo glasov spletnih uporabnikov z vsega sveta. Letos so zabeležili skoraj 600 tisoč glasov, največ pa jih je zbral božični sejem pred baziliko svetega Štefana v Budimpešti, ki je slavil že lani, predlani in v sezoni 2019/2020.

Najboljših pet evropskih božičnih sejmov v tej sezoni:

Sejem v Budimpešti ima kratko, komaj 13-letno tradicijo, s tokratno, četrto zmago pa je postal rekorder izbora najboljših božičnih sejmov. Po tri zmage sta do zdaj zbrala božična sejma v Zagrebu in Strasbourgu.

Oglejte si še: