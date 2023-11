Najlepši božični sejmi, ki jih morate letos nujno obiskati #video

Bliža se praznični december, s katerim bodo zaživeli tudi številni božični sejmi. Nekateri so se odprli že novembra, potekali pa bodo vse tja do 7. januarja.

Portal CNN Travel je oblikoval seznam najlepših božičnih sejmov, ki jih letos morate obiskati. Nekateri bodo zaživeli zelo blizu nas. Vsi sejmi ponujajo najrazličnejše stojnice in delavnice ter ogled božičnih dreves, nekateri tudi vožnje s panoramskim kolesom, ogled jaslic in ledenih kipov, drsanje ter zabaviščne parke.

Kateri sejmi so se uvrstili na lestvico najlepših, si oglejte v spodnjem posnetku:

Nam najbližja božična sejma, ki sta se uvrstila na seznam, sta tudi letos v Zagrebu in na Dunaju. V Zagrebu napovedujejo več kot sto koncertov, priložnostne razstave v muzejih in galerijah, gledališke predstave ter okrasne lokacije oziroma točke za fotografiranje v mestu. Novo leto bodo pričakali v družbi reške skupine Let 3. Na Dunaju so že postavili nostalgični vrtiljak, panoramsko kolo, tri tisoč kvadratnih metrov veliko drsališče in paviljon, namenjen otrokom, ki lahko tam berejo, ustvarjajo adventne koledarje, hiše iz medenjakov, božične okraske in sveče ter se družijo ob družabnih igrah.

Portal je kot najlepše v Evropi izpostavil še božične sejme v Stockholmu, Helsinkih, Budimpešti, Nürnbergu, Londonu in Krakovu.

