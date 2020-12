Zamude pri dobavi: letos na voljo le 50 milijonov odmerkov cepiva Pfizer

Ameriški farmacevtski gigant Pfizer je zaradi težav v dobavni verigi prepolovil oceno o številu odmerkov cepiva proti koronavirusu, ki naj bi jih izdelal in dobavil letos. Medtem ko je sprva napovedal dobavo kar sto milijonov odmerkov cepiva, ki ga je razvil skupaj z nemškim podjetjem BioNTech, je zdaj to število zmanjšal na 50 milijonov.

Kot je za ameriški časnik Wall Street Journal pojasnila tiskovna predstavnica Pfizerja, so bili prisiljeni cilj, ki so si ga zastavili za letos, prepoloviti predvsem zaradi težav v nabavni verigi. Za povečanje nabave surovin za izdelavo cepiva bodo namreč potrebovali precej več časa, kot so sprva predvideli, navaja STA.

Rezultati testiranja kasneje, kot so pričakovali

Poleg tega so bili rezultati klinične faze testiranja cepiva na voljo kasneje, kot so pričakovali, kar je tudi prispevalo k zamudi, poročanje Wall Street Journala na svoji spletni strani povzema nemški Deutsche Welle (DW). Cepivo Pfizerja in BioNTecha naj bi bilo 95-odstotno učinkovito, njegovo splošno uporabo pa so za zdaj odobrili v Združenem kraljestvu in Bahrajnu, poroča STA.

V Evropi bo cepivo odobreno še letos

Evropska agencija za zdravila (Ema), ki je pristojna za preverjanje zdravil in cepiv za celotno EU, torej tudi Slovenijo, že nekaj tednov oziroma mesecev izvaja tekoči pregled več cepiv proti koronavirusu. Gre za pregled, namenjen hitri oceni potencialnega zdravila ali cepiva med zdravstveno krizo, ki Emi omogoča, da pregleduje podatke sproti, ko klinično testiranje še poteka.

V tekočem pregledu so trenutno omenjeno cepivo Pfizerja in BioNTecha, cepivo ameriškega farmacevtskega podjetja Moderna ter cepivo, ki sta ga razvila podjetje AstraZeneca in oxfordska univerza. O vlogi za pogojno dovoljenje za promet s cepivom Pfizerja in BioNTecha bo Ema odločila najkasneje 29. decembra, o dovoljenju za Modernino cepivo pa 12. januarja. Moderna namerava sicer v prvem četrtletju prihodnjega leta zagotoviti od sto milijonov do 125 milijonov odmerkov cepiva proti koronavirusu, od katerih pa bo velika večina namenjena ZDA, še poroča STA.