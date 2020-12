V nedeljo so v Sloveniji ob 1.751 testih potrdili 480 okužb z novim koronavirusom. Delež pozitivnih testov je bil tako 27,4-odstoten. Umrlo je 52 ljudi. Pravkar poteka novinarska konferenca o aktualnem stanju, na kateri sodelujeta Mateja Logar s Klinike za infekcijske bolezni in vročinska stanja pri UKC Ljubljana ter vladni govorec Jelko Kacin. Novinarsko konferenco v živo spremljamo na Siol.net.

Delež pozitivnih je približno enak kot v soboto, ko je bil 27,5-odstoten. V nedeljo je umrlo 52 oseb z boleznijo covid-19, v Sloveniji je tako skupaj do zdaj umrlo 1.796 ljudi. V bolnišnici je 1.301 oseba, od tega 196 na intenzivni negi, poroča vlada na svojih spletnih straneh.

V domovih okuženih 2.712 stanovalcev

V domovih za starejše je na novo okuženih 65 stanovalcev, aktivno okuženih pa je trenutno 2.712 stanovalcev. Med zaposlenimi je na novo okuženih 17, od tega 11 med zdravstvenimi delavci. Aktivno okuženih pa je trenutno 1.078 zaposlenih, je povedal Kacin.

Najboljše stanje v Goriški regiji, sledi Osrednjeslovenska

Glede na število novih okužb po občinah na včerajšnji dan izstopajo: Beltinci 15, Ivančna Gorica 13, Krško 15, Laško kar 34, Ptuj in Prevalje 16, Ravne na Koroškem 14, Sevnica 16, Slovenj Gradec 13. V Ljubljani je bilo novih okužb 45, v Mariboru pa 42, je povedal Kacin.

Kar se tiče 14-dnevne incidence na 100.000 prebivalcev, slednja po podatkih NIJZ na včerajšnji dan znaša 972. Nižjo incidenco od državnega povprečja ima trenutno 5 regij, je še povedal Kacin. Več v grafiki spodaj Foto: Vlada RS Po 7-dnevnem povprečje v regijah glede na število prebivalcev je na prvem mestu je Podravska regija z 289 okuženimi, najmanj pa jih ima Zasavska regija s 33 okuženimi.

Logarjeva: Najmlajši na intenzivni negi ima 35 let, najmlajši v bolnišnici 17

Mateja Logar s Klinike za infekcijske bolezni in vročinska stanja pri UKC Ljubljana je dejala, da imajo trenutno na intenzivni negi 60 pacientov, najmlajši pa ima 35 let. Med pacienti je trenutno več moških. Posledice bolezni pacienti čutijo kar nekaj časa. Kakšne bodo dolgoročne posledice na pljučih, še ne moremo govoriti, je še dejala.

Kot je še dejala, stanje v UKC ni ugodno. Večina postelj, ki so namenjene covid bolnikom, so zasedene. Danes se bo odpirala še tretja lokacija. Trenutno pa je hospitaliziranih 341 covid bolnikov, še vedno prevladujejo moški, starostni razpon je od 17 do 93 let, je še dejala.

V Sloveniji je trenutno okoli 20.500 aktivno okuženih, a realne številke so precej višje. Institut Jožef Stefan, ki pripravlja projekcije širjenja bolezni covid-19, ocenjuje, da so trenutno okuženi okoli štirje odstotki prebivalstva oziroma približno vsak 25. prebivalec Slovenije (okoli 80 tisoč ljudi). Do zdaj so v Sloveniji potrdili več kot 86 tisoč okužb.

