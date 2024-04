Je to mož, ki za Putina podkupuje evropske politike?

Ukrajinski oligarh in politik Viktor Medvedčuk, ki je tudi krstni boter Putinove hčerke, velja za tesnega zaveznika ruskega predsednika Vladimirja Putina. Medvedčuk, ki zdaj živi v Rusiji, se zadnje čase omenja v povezavi s spletnim medijem Voice of Europe. S pomočjo tega medija naj bi Medvedčuk na skrivaj podkupoval evropske politike, da bi tako okrepil ruski vpliv v članicah EU in Evropskem parlamentu.

Poti Viktorja Medvedčuka in Vladimirja Putina sta se prvič križali leta 2003, ko je Putin opravljal prvi mandat ruskega predsednika, Medvedčuk pa je bil vodja urada tedanjega ukrajinskega predsednika Leonida Kučme. Naslednje leto je Putin postal krstni boter Medvedčukove druge hčerke Darine.

Putinov ukrajinski stric iz ozadja

Kot je pozneje povedal Medvedčuk, si je Putina za botra zaželela njegova žena Oksana Marčenko, znana ukrajinska televizijska voditeljica. Putin in Medvedčuk veljata za tesna osebna prijatelja. Putin sam je leta 2019 v pogovoru z znanim ameriškim režiserjem Oliverjem Stonom dejal, da si z Medvedčukom nista zelo blizu, a se dobro poznata.

Vsekakor pa sta Medvedčuk in Putin tesna politična zaveznika. Medvedčuk namreč zagovarja prorusko usmeritev Ukrajine. Bil je nekakšen stric iz ozadja v času vladavine ukrajinskega proruskega politika Viktorja Janukoviča med letoma 2010 in 2014. Z Janukovičem je tesno sodeloval že, ko je bil ta med letoma 2002 in 2007 trikrat ukrajinski premier.

Veliki nasprotnik EU, ki jo primerja s Tretjim rajhom

Medvedčuk, ki so mu ukrajinski politični nasprotniki nadeli vzdevek princ teme, je tudi nasprotoval t. i. majdanski revoluciji. Ta je februarja 2014 Janukoviča strmoglavila z oblasti. Razlog za nezadovoljstvo številnih Ukrajincev, ki so novembra 2013 množično odšli na kijevske ulice, je bila Janukovičeva odločitev, da ne bo podpisal prostotrgovinskega in približevalnega sporazuma z EU.

V času komunistične Sovjetske zveze je bil Medvedčuk odvetnik, ki je na sodišču po uradni dolžnosti pogosto zagovarjal protikomunistične oporečnike. A bolj kot njihov zagovornik je na sodišču nastopal kot zastopnik države in sistema. Tako je leta 1980 branil znanega ukrajinskega pesnika in protikomunističnega oporečnika Vasilija Stusa, čeprav je ta od sodišča zahteval drugega odvetnika. Na sojenju je Medvedčuk dejal, da si Stus zasluži kazen za svoja dejanja. Stus je umrl v delovnem kazenskem taborišču po gladovni stavki leta 1985. Po odpravi komunizma je bil rehabilitiran. Leta 2018 je Medvedčuk v intervjuju dejal, da mu je žal, da je Stus umrl, a da na sojenju ni mogel ravnati drugače, ker je Stus nasprotoval tedanji sovjetski zakonodaji. Na fotografiji: protestnica proti Medvedčuku nosi plakat s Stusom. Foto: Guliverimage

To je storil, ker je to od njega zahteval Putin. Že od leta 2013 je bil velik nasprotnik EU tudi Medvedčuk, ki je EU ostro grajal in jo celo primerjal z nacističnim Tretjim rajhom.

Medvedčuk obtožuje ZDA vpletenja v odnose med Rusi in Ukrajinci

Za razliko od Janukoviča Medvedčuk po majdanski revoluciji ni zbežal v Rusijo, ampak je ostal v Ukrajini in nadaljeval prorusko politiko. Že leta 2014 so ZDA zaradi njegovega domnevnega sodelovanja pri ruski priključitvi Krima proti Medvedčuku uvedle sankcije.

V intervjuju za britanski medij Independent leta 2018 je Medvedčuk obtožil ZDA, da se vpletejo v odnose med dvema bratskima narodoma – Ukrajinci in Rusi. Za razliko od Putina, ki trdi, da so Rusi, Ukrajinci in Belorusi en narod, je Medvedčuk v intervjuju dejal, da so Rusi in Ukrajinci dva slovanska naroda, ki imata prepleteno zgodovino in vero.

Zagovornik federalizacije Ukrajine in široke samouprave za Donbas

"To mu (Putinu, op. p.) vedno govorim. Ne mislim, da gre za en narod. Tega preprosto ne moreš reči," je povedal. V intervjuju je Medvedčuk, zagovornik federalizacije Ukrajine, tudi zagovarjal stališče, da dobita Doneck in Lugansk znotraj Ukrajine široko samoupravo.

Medvedčuka, ki je bil od maja 2021 v hišnem priporu v Ukrajini, so aprila 2022 po nekajtedenskem begu aretirali pripadniki ukrajinske službe državne varnosti. Na fotografiji vidimo Medvedčukovo ženo Oksano Marčenko (to je njegova tretja žena) na novinarski konferenci aprila 2022 v Moskvi. V ozadju je fotografija njenega aretiranega moža v lisicah. Pozneje so Ukrajinci Medvedčuka zamenjali za ukrajinske vojake in policiste, ki so jih v spopadih zajele ruske enote. Foto: Guliverimage

Trdil je tudi, da si Putin želi miru v Donbasu (po majdanski revoluciji so spomladi 2014 protimajdanski oziroma proruski uporniki ustanovili od Kijeva neodvisni ljudski republiki Doneck in Lugansk, zaradi česar so izbruhnili spopadi) in da bo Putin storil vse, da bo vzhodne Ukrajince zaščitil pred ukrajinskimi zagovorniki vojne.

Medvedčuk naj bi po padcu Zelenskega zavladal v Kijevu

Sredi februarja 2022, tik pred ruskim napadom na Ukrajino, so ZDA na podlagi obveščevalnih podatkov sporočile, da je Medvedčuk poleg še enega proruskega ukrajinskega politika Olega Carjova Putinov kandidat za vodjo marionetne ukrajinske vlade, če bo ruska vojska z oblasti v Kijevu zrušila ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega. Ker je ruski naskok na Kijev spodletel, se seveda ti načrti niso uresničili.

Medvedčuk je bil v hišnem priporu že od maja 2021. Nekaj dni pred ruskim napadom je svojo ženo Oksano poslal v Belorusijo, po ruskem napadu pa je pobegnil iz hišnega pripora, a ga je ukrajinska služba državne varnosti 12. aprila aretirala. Septembra 2022 so ga Ukrajinci v okviru zamenjave ujetnikov (del izmenjave so bili tudi ujeti pripadniki Azovskega bataljona, ki so branili Mariupol) predali Rusiji.

Medvedčuk iz Moskve vodi prorusko kampanjo v EU?

Od takrat Medvedčuk živi v Rusiji (tam od leta 2021 študira tudi njegova hčerka Darina). Januarja lani je v prispevku za ruski medij Izvestija krivdo za stanje v Ukrajini naprtil Zahodu. Isti mesec je predsednik Zelenski Medvedčuku odvzel ukrajinsko državljanstvo. Aprila lani je Medvedčuk ustanovil prorusko organizacijo Druga Ukrajina, ki ima svojo podružnico tudi v Srbiji.

Tvit češkega premierja Petra Fiale o razkritju proruskega omrežja v EU, za katerim naj bi stal Medvedčuk:

We have uncovered a pro-Russian network that was developing an operation to spread Russian influence and undermine security across Europe. Therefore we added two individuals and one legal entity to the sanctions list. Domestic authorities subsequently seized their assets.



The… — Petr Fiala (@P_Fiala) March 28, 2024

Pred dnevi pa so ga češke oblasti obtožile, da je v ozadju evroskeptičnega in protibruseljskega medija Voice of Europe. Ta ima sedež v neki majhni vasi na Nizozemskem, Medvedčuk pa naj bi ga na skrivaj denarno podpiral. S pomočjo tega medija naj bi tudi podkupoval evropske politike, da so ti nato širili rusko propagando. Podpora Voice of Europe naj bi bila del širše proruske kampanje pred letošnjimi evropskimi volitvami.

Podkupovanje z gotovino in kriptovalutami

Češki mediji, ki se sklicujejo na češke obveščevalne službe, pišejo, da je Voice of Europe (to spletno stran so zdaj ukinili, nedejavni so tudi njeni računi na X, Facebooku in YouTubu, dejaven pa je še račun na ruski spletni platformi Telegram), trdijo, da je Voice of Europe plačeval politike iz Nemčije, Francije, Poljske, Belgije, Nizozemske in Madžarske, da bi vplival na izid evropskih volitev, ki bodo junija letos.

Nemški medij Der Spiegel piše, da so podkupnine politikom izročali v gotovini na skrivnih sestankih v Pragi ali v kriptovalutah pomočjo menjalnic kriptovalut.