Po razkritjih o domnevni ruski operaciji vplivanja, ki naj bi vključevala plačila poslancem, so iz parlamentarnih skupin Renew in Zeleni predsednico Evropskega parlamenta Roberto Metsola pozvali k sprožitvi preiskave. Podpredsednica Evropske komisije Vera Jourova pa je dejala, da so te ugotovitve potrdile njihove sume o vpletanju Kremlja.

Češka vlada je v sredo uvedla sankcije proti spletnemu portalu Voice of Europe zaradi širjenja ruske propagande v Evropski uniji. Češki premier Peter Fiala je poudaril, da je Rusija s propagando želela pridobiti vpliv v EU in Evropskem parlamentu.

Po navedbah češkega zunanjega ministrstva je spletni portal Voice of Europe s sedežem v Pragi del ruske operacije vplivanja, katere cilj je postaviti pod vprašaj ozemeljsko celovitost, suverenost in svobodo Ukrajine.

Rusija podkupovala politike

Nekateri evropski politiki, ki so sodelovali z Voice of Europe, so za to prejeli plačilo iz Rusije, je zatrdil belgijski premier Alexander De Croo, ki je potrdil, da so njihovi obveščevalci tesno sodelovali s češkimi kolegi pri razkritju proruskih omrežij. V operaciji so sodelovali tudi strokovnjaki iz Poljske, ki so v okviru preiskav izvedli več racij.

Vodja politične skupine Renew v Evropskem parlamentu Valerie Hayer je danes v javnem pismu pozvala k takojšnji in transparentni preiskavi z namenom razkritja obsega ruskega vpliva.

Podobno je menila sovodja skupine Zelenih Terry Reintke, ki je ob tem pozvala k političnemu in sodnemu kaznovanju tistih, ki so prejeli sredstva iz omenjenih virov, navaja francoska tiskovna agencija AFP.

Guardian je poročal, da obstajajo sumi, da so bili nekateri politiki za intervjuje z Voice of Europe plačani, pri čemer se je pod plazom kritik znašel predvsem poslanec skrajno desne Alternative za Nemčijo Maximilian Krah, ki naj bi za portal v zadnjih dveh letih dal več kot 200 intervjujev. Krah je prek omrežja X zanikal, da bi bil za te intervjuje plačan.

In den letzten zwei Jahren habe ich mehr als 200 Interviews gegeben, zwei davon an Voice of Europe. Es gibt keinerlei konkreten Vorwurf, dass ich für auch nur eines dieser >200 Interviews bezahlt worden wäre. Das zeigt, was von der aktuellen Kampagne zu halten ist: Nichts! — Dr. Maximilian Krah MdEP (@KrahMax) March 29, 2024

Če pogledamo na domačo politično sceno, ugotovimo, da so vsebine Voice of Europe pri nas širili predvsem portali pod okriljem stranke SDS, recimo Nova24. Intervju za ta portal je sicer konec oktobra lani dal tudi predsednik SDS Janez Janša.

Europe and Western civilisation are facing the most challenging situation in 30 years @V_of_Europe https://t.co/0Hh1ajrIoZ — Janez Janša (@JJansaSDS) October 28, 2023

Kot je razvidno s spletne strani SDS, sta intervjuje za omenjeni portal v preteklosti poleg Janše dala tudi nekdanji vodja njegovega kabineta Peter Šuhel in evropski poslanec Milan Zver. Pogovor s slednjim je bil na strani, ki ni več dostopna, objavljen konec januarja.

"Kot ste lahko tudi sami zasledili, je predsednik SDS v intervjuju, ki ga omenjate, med drugim govoril tudi o tem, da je zahodna podpora ključnega pomena za Ukrajino, in opozoril, da bi pomoč Ukrajini morala biti bolj obsežna, da bi Ukrajina lahko uspešno zaščitila svoje ozemlje. Prav tako je kritično spregovoril tudi o državah, ki kljub sankcijam trgujejo z Rusijo," so ob prošnji STA za komentar sporočili iz službe za odnose z javnostmi SDS.

Kot so zapisali, sta podobno odgovarjala tudi Šuhel in Zver. "Za intervjuje predstavniki naše stranke seveda niso prejeli plačila," so še pojasnili.

Kot je razvidno z video posnetkov v produkciji Voice of Europe, ki so še vedno dostopni na platformi Youtube, je portal redno gostil evroposlance, pogosto s skrajno desnega pola, piše bruseljski Politico.

Dezinformacije za razdelitev Evrope

Češki preiskovalci so ugotovili, da za portalom, ki je v središču nove korupcijske afere Evropskega parlamenta, stoji oligarh Viktor Medvedčuk, nekdanji ukrajinski poslanec, ki je bil v Ukrajini obtožen veleizdaje, leta 2022 pa je bil v okviru izmenjave zapornikov izročen Rusiji.

Podpredsednica komisije Jourova je za bruseljski portal Politico dejala, da nove ugotovitve razkrivajo tisto, kar so sumili, in sicer da si Kremelj z denarjem kupuje vpliv.

Kot je dejala, si EU ne more privoščiti, da bi zaostajali za ruskim predsednikom Putinom in "njegovo propagandno vojsko". "Neprestano se moramo zavedati, da bo dezinformacije in tuje vmešavanje uporabil kot orožje za razdelitev Evrope," je še dodala Jourova.

Nova afera pretresa Bruselj dobra dva meseca pred evropskimi volitvami in več kot leto po izbruhu afere Katargate, ki je razkrila poskuse vplivanja Katarja in Maroka na odločitve evropskih poslancev ter omajala ugled institucije.

Spletna stran portala Voice of Europe je trenutno nedostopna, od 27. marca pa tudi ni novih objav na profilu tega medija na družbenem omrežju X.