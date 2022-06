Dodik: Zaradi vojne v Ukrajini smo prestavili odcepitev

"Zaradi vojne v Ukrajini in njenih negativnih posledic so se vodje bosanskih Srbov odločili, da prestavijo načrte za odcepitev od BiH," je po poročanju Index.hr dejal prvi človek Republike Srbske Milorad Dodik. Spomnimo, Dodik je v zadnjem letu s svojimi izjavami in nekaterimi potezami (na primer s prekinitvijo sodelovanja Republike Srbske z vojsko BiH, umikom srbskih predstavnikov iz davčnega in pravosodnega sistema itd.) vznemiril domačo in tujo javnost. Nekaj mesecev so zato mednarodni predstavniki v BiH opozarjali, da v državi lahko spet pride do oboroženih spopadov.

"Načrt smo samo prestavili"

"Načrt za odcepitev je samo prestavljen," je včeraj dejal Dodik med zasedanjem parlamenta. Republika Srbska bo začasno tako nehala umikati svoje predstavnike iz državnih organov BiH. S tem se za zdaj tudi končuje največja kriza v BiH po koncu vojne v 90. letih preteklega stoletja. V zadnjih mesecih so bile razmere v državi tako napete, da je Zahod začel pospešeno spet pošiljati svojo vojsko v BiH, če bi morda znova izbruhnili oboroženi spopadi.

ZDA s sankcijami nad Srba zaradi "delovanja za destabilizacijo države"

ZDA so medtem predsednika Federacije BiH Marinka Čavaro ter ministra za zdravje in socialno varstvo Republike Srbske Alena Šeranića dale na seznam sankcioniranih tujih politikov in uradnikov, poroča Radio Slobodna Evropa. Po mnenju Američanov sta oba aktivno delovala za destabilizacijo BiH. "Marinko Čavara in Alen Šeranić sta sledila etnonacionalistični politični agendi na račun institucij in državljanov BiH," so ob odločitvi sporočili iz ZDA.