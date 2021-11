Rusija: Podprli bomo osamosvojitev Republike Srbske

Rusija bo podprla osamosvojitev Republike Srbske od BiH, je danes po poročanju B92 dejal ruski ambasador v BiH Igor Kalabuhov. "Vendar se morajo z odcepitvijo strinjati vse strani v državi. Politične entitete v državi morajo same najti ustrezno rešitev," je poudaril Kalabuhov, ki je tudi poudaril, da Rusija vztraja pri tem, da v BiH trenutno ni visokega predstavnika mednarodne javnosti. Rusija namreč ne priznava imenovanja Nemca Christiana Schmidta na ta položaj, ker "so bili kršeni protokoli pri njegovem imenovanju". Schmidt je sicer pred dobrim tednom dni mednarodno javnost opozoril, da je država pred razpadom in da je verjetnost nasilnih spopadov izjemno velika.

Nemčija: Najhujša politična kriza v BiH od leta 1995

"Nemčija ne bo pošiljala denarja Republiki Srbski, dokler bo Dodik deloval v smeri uničenja BiH," je danes po poročanju Al Jazeere dejal nemški zunanji minister Heiko Maas. Po njegovih besedah je v BiH najhujša politična kriza od leta 1995, ko je bil sklenjen Daytonski sporazum. "Boli me, ko slišim, da se v državi spet ljudje bojijo nasilja," je poudaril Maasi. Po njegovih besedah bo trenutno politično stanje že kratkoročno botrovalo pobegu vlagateljev in prebivalcev iz države.

Kosovo: Velika nevarnost v regiji zaradi Rusije in Kitajske

"Rusija in Kitajska prek Srbije povzročata politično nestabilnost v regiji, tarči sta predvsem BiH in Črna gora", je v Splitu na srečanju organizacije Ameriško-Jadranska listina (članice so ZDA, Hrvaška, Albanija in Severna Makedonija) dejal obrambni minister Kosova Armend Mehaj, poroča Al Jazeera. Po besedah Mehaja je vpliv Rusije in Kitajske viden že nekaj časa tako v Črni gori kot v BiH. Obe državi imata že nekaj mesecev notranjepolitične težave, ki, tako pravi Mehaj, izhajajo iz vmešavanja uradnega Beograda.