Dodik na obisku pri Janši o situaciji v BiH

Milorad Dodik in Janez Janša sta se pogovarjala o aktualnih razmerah v BiH in regiji. Foto: Reuters

Srbski član predsedstva BiH Milorad Dodik se je danes zvečer v Sloveniji pogovarjal s predsednikom slovenske vlade Janezom Janšo o aktualnih političnih razmerah v BiH in regiji, je poročala srbska tiskovna agencija Tanjug.

Dodik je slovenskega premiera seznanil z zavezanostjo Republike srbske za ohranitev daytonskega sporazuma in vrnitvi pristojnosti, ki so v skladu s tem sporazumom in ustavo BiH, poročanje RTRS povzema Tanjug.

Vsebinski pogovor o situaciji v #BiH z @SNSDDodik. Ozemeljska celovitost ter spoštovanje obstoječe ustavne ureditve z upoštevanjem enakih vatlov za vse temelj za sožitje njenih narodov in razrešitev aktualnih dilem. Prihodnost v polni suverenosti BiH in članstvu v #EU. pic.twitter.com/g1q9nhCJ3U — Janez Janša (@JJansaSDS) November 7, 2021

Dodik in Janša sta se pogovarjala tudi o več drugih temah.