Dodik predsednike Hrvaške, Srbije in Turčije pozval k posredovanju v BiH

Srbski član predsedstva BiH Milorad Dodik je hrvaškega predsednika Zorana Milanovića, srbskega predsednika Aleksandra Vučića in turškega predsednika Recepa Tayyipa Erdogana pozval k posredovanju v pogovorih o prihodnosti BiH.

"Če je mogoče, da se pogovarjamo v sestavi Erdogan, Vučić, Milanović, se bomo pogovarjali. Če ne, pa bomo videli," je izjavil Dodik in poudaril, da so dosedanji mednarodni predstavniki izgubili njegovo zaupanje, saj so zastopali interese Bošnjakov.

Dodik: Daytonski sporazum je praktično mrtev

Na petkovem srečanju s turškim predsednikom v Sarajevu je dejal, da je daytonski sporazum praktično mrtev in da je zdaj treba doseči nov dogovor o prihodnosti BiH. Alternativna možnost je po njegovem mnenju zgolj razpad države, ki bi lahko potekal po mirni poti.

Hrvaški in bošnjaški član predsedstva Željko Komšić in Šefik Džaferović sta v petek Dodika pozvala, naj preneha s takšnimi izjavami. Zaradi izjave, da je daytonski sporazum praktično mrtev, pa so bile do njega kritične tudi srbske opozicijske stranke.

Erdogan podpira ozemeljsko celovitost BiH

Turški predsednik Erdogan je sicer med obiskom v Sarajevu zagotovil podporo ozemeljski celovitosti Bosne in Hercegovine ter se zavzel za mir v regiji.

