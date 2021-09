ZDA opozorile Dodika zaradi groženj o odcepitvi

Posebni odposlanec ameriškega State Departmenta Gabriel Escobar je danes srbskega člana predsedstva Bosne in Hercegovine Milorada Dodika opozoril, da njegove grožnje z odcepitvijo in postavljanje pod vprašaj reform nacionalnih institucij pomenijo kršitev daytonskega sporazuma, bosanske Srbe pa, da vodijo v izolacijo in gospodarske težave.

DAS Gabriel Escobar spoke with Serb Member of the BiH Presidency Milorad Dodik today to convey the U.S. position that threats of secession and rolling back reforms to state level institutions are anti-Dayton and offer RS citizens nothing but isolation and economic despair: ⬇️ pic.twitter.com/bk4536D5OR — US Embassy Sarajevo (@USEmbassySJJ) September 30, 2021

Ameriško veleposlaništvo v Sarajevu je na Twitterju objavilo sporočilo o srečanju Gabriela Escobarja z Miloradom Dodikom, ameriški odposlanec je Dodiku prenesel stališče ZDA. Escobar je glede na sporočilo še poudaril zavezanost ZDA suverenosti in ozemeljski celovitosti BiH.

Opozorilo po napovedi oblikovanja vojske

ZDA so opozorilo podale, potem ko je Dodik v ponedeljek napovedal možnost oblikovanja vojske Republike srbske, še piše STA. Kot je dejal, bo Republika srbska umaknila svoje soglasje k sporazumoma o skupni vojski BiH in visokem sodnem in tožilskem svetu, ki imenuje sodnike in tožilce na vseh ravneh.

"Predlagali bomo, da se prek rušenja zakona o vojski v nekaj mesecih oblikuje vojska Republike srbske," je povedal in zatrdil, da imajo ustavno pravico do tega.

Predsedujoči predsedstvu BiH Željko Komšić je v odzivu zatrdil, da bi bilo to kaznivo dejanje, saj gre za zakone, ki so bili sprejeti v parlamentu Bosne in Hercegovine. "Brez parlamenta BiH te odločitve ni. Poleg tega je to kaznivo dejanje upora," je poudaril.

Enotne oborožene sile BiH so bile vzpostavljene leta 2006, ko so ukinili vojski obeh entitet; Republike srbske in Federacije BiH. Vzpostavitev enotnih oboroženih sil, ki štejejo 10 tisoč pripadnikov, so opredelili v zakonu o obrambi, ki ga je parlament BiH sprejel leta 2005. Vrhovni poveljnik vojske je predsedstvo.

S temi Dodikovimi izjavami se še zaostruje politična kriza v državi, v kateri se je ta znašla zaradi srbskega bojkota in s tem blokade predsedstva, sveta ministrov in obeh domov parlamenta BiH. S tem bojkotom želijo doseči razveljavitev odločitve o imenovanju Christiana Schmidta za visokega predstavnika mednarodne skupnosti v BiH. Menijo, da je bilo imenovanje nezakonito. Foto: Reuters