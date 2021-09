Milanović: To je enako, kot da bi jaz Sloveniji grozil z letalonosilko

Hrvaški predsednik Zoran Milanović meni, da je Milorad Dodika na nek način ujetnik stanja v BiH in ljudi, ki so še bolj skrajni od njega samega.

Hrvaški predsednik Zoran Milanović je danes ocenil, da so bile ponedeljkove izjave srbskega člana predsedstva Bosne in Hercegovine Milorada Dodika o ustanovitvi vojske Republike Srbske neresne. Kot je ponazoril, bi bilo nekaj podobno neresnega, če bi sam zagrozil Sloveniji z letalonosilko, česar – kot je dejal – ne bi nikoli storil.

Hrvaški predsednik Milanović meni, da je Dodik na nek način ujetnik stanja v BiH in ljudi, ki so še bolj skrajni od njega samega. Po njegovem Dodik sploh ni radikalen politik, a njegove izjave v določenih trenutkih postanejo neresne.

"To je, kot da bi jaz grozil Sloveniji z letalonosilko. Prvič, nikoli ne bi grozil, drugič, ne morem govoriti takih neumnosti," je po udeležbi na današnji poslovni konferenci časopisa Lider v Zagrebu pred novinarji dejal Milanović.

Spomnimo

Dodik je v ponedeljek zvečer v Banjaluki napovedal, da bo Republika Srbska umaknila svoje soglasje k sporazumoma o skupni vojski BiH in visokem sodnem in tožilskem svetu, ki imenuje sodnike in tožilce na vseh ravneh. S tem je dodatno zaostril politično krizo v državi, ki se sooča s srbskim bojkotom in blokado predsedstva, sveta ministrov in obeh domov parlamenta BiH.

Oblasti Republike Srbske želijo s takšnimi potezami predvsem doseči razveljavitev odločitve o imenovanju Christiana Schmidta za visokega predstavnika mednarodne skupnosti v BiH. Menijo, da je bilo njegovo imenovanje nezakonito.

Milanović se je v torek zvečer v Zagrebu pogovarjal s predsednikom Stranke demokratske akcije (SDA), največje bošnjaške stranke v BiH, Bakirjem Izetbegovićem. Iz Milanovićevega urada so po srečanju na kratko sporočili, da sta se pogovarjala o odnosih med Hrvaško in BiH in še posebej o izboljšanju odnosov med Hrvati in Bošnjaki v skladu z Daytonskim sporazumom.

Danes je nato na vprašanje novinarjev odgovoril, da obstaja veliko možnosti za sodelovanje Hrvatov in Bošnjakov v BiH ter da ni nujno, da bi to sodelovanje škodilo tamkajšnjim Srbom. Poudaril je, da je Izetbegović edini in glavni predstavnik Bošnjakov.