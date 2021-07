Milanović: Če si cepljen, tvoje življenje ne bo bedno

Predsedniki Slovenije, Hrvaške in Avstrije, Borut Pahor, Zoran Milanović in Alexander Van der Bellen, so se danes na srečanju v Kostanjevici na Krki zavzeli za pospešitev cepljenja. Podprli so tudi širitev EU na države Zahodnega Balkana.

Pahor je opozoril, da se vse tri države kljub cepivu proti covidu-19, ki je "edino varno in učinkovito sredstvo", da premagamo virus, spopadajo s težavo, da nekateri ljudje dvomijo. "Govorili smo o tem, kako naj ljudi pripravimo do tega, da bodo zaupali znanosti in strokovnjakom, da se bodo cepili," je dejal.

Pahor sicer verjame, da je treba ljudi prepričati o cepljenju, in dvomi o tem, da bodo represivni ukrepi ali kazni dali želen učinek.

Van der Bellen pa je dejal, da nima veliko potrpljenja za tiste, ki v Evropi nasprotujejo cepljenju, medtem ko v Afriki cepiv primanjkuje. "To so resnične težave," je dejal avstrijski predsednik.

"Najboljše sporočilo javnosti je, da če si cepljen, tvoje življenje ne bo bedno," pa je dejal hrvaški predsednik Milanović.

Pahor: Čim prej odprimo vrata državam Zahodnega Balkana

Predsedniki so govorili tudi o širitvi EU na Zahodni Balkan. "Za vse tri države je to zelo pomembno vprašanje. Vsi menimo, da je to geopolitično vprašanje EU. Če EU tam ne bo navzoča, če ne bo pomagala ljudem, da bodo živeli v miru, varnosti in blaginji, se bo v ta prostor politično ali drugače vselil kdo drug, ki nima tako plemenitih ciljev," je dejal Pahor in se zavzel za to, da se čim prej odprejo vrata tem državam.

Van der Bellen je še dejal, da Avstrija podpira prednostne naloge Slovenije kot predsedujoče Svetu EU. "Smo na isti liniji, še posebej glede Zahodnega Balkana," je dejal.

Letošnje srečanje predsednikov Slovenije, Avstrije in Hrvaške je bilo skupno osmo in tretje, ki ga je gostila Slovenija.