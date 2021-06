Logar, Maas in Silva za širitev unije na Zahodni Balkan

Zunanji ministri Nemčije, Portugalske in Slovenije, Heiko Maas, Augusto Santos Silva in Anže Logar, so se v prispevku, objavljenem danes na portalu BalkanInsight, zavzeli za nadaljnjo širitev EU ter jo označili kot strateški in skupen interes. Izrazili so zaskrbljenost zaradi trenutne blokade pristopnih pogajanj z Albanijo in Severno Makedonijo.

Ministre t. i. tria predsedstev, ki je skupaj pripravilo 18-mesečni program predsedovanja Svetu EU, posebej skrbi trenutna blokada pristopnih pogajanj z Albanijo in Severno Makedonijo, saj ta po njihovem "spodkopava kredibilnost EU in je v nasprotju s strateškim interesom, ki ga za unijo predstavlja stabilnost Zahodnega Balkana".

Kot so spomnili, sta Severna Makedonija in Albanija izvedli vrsto reform, Severna Makedonija je v želji po članstvu v EU celo spremenila svoje ime, zato je skrajni čas, da unija izpolni svoje obljube. "Dvostranska vprašanja ne bi smela ovirati napredka pri koraku, ki je tako temeljnega pomena tako za EU kot Zahodni Balkan," so zapisali.

Nemško in portugalsko predsedstvo Svetu EU sta vložili veliko truda v iskanje kompromisa, ki bi končno omogočil začetek pogajanj, slovensko predsedstvo pa bo nadaljevalo s temi prizadevanji in gradilo na dosedanjem delu, so zatrdili.

14 let je minilo od zadnjega obiska PT MZZ. Tokratni obisk ministra @nestrangeiro_pt Augusta Santos Silva je sovpadal s praznovanjem #Slovenija30 in predajo predsedovanja #EU2021SI #Stronger #Resilent #Europe pic.twitter.com/JVIC6TRDEj — Anže Logar (@AnzeLog) June 26, 2021

Zavzeli so se za nadaljnjo širitev Unije

V mnenjskem članku, objavljenem na portalu balkanske raziskovalne novinarske mreže (Birn) Balkaninsight, so se vodje diplomacij treh držav, ki so oziroma še bodo v drugi polovici lanskega in v letošnjem letu predsedovale Svetu EU, sicer odločno zavzeli za nadaljnjo širitev EU na regijo Zahodnega Balkana.

EU ostaja "najboljše jamstvo za mir, demokracijo in blaginjo na naši celini", njena širitev pa je eden od gradnikov boljše prihodnosti, so zapisali.

Kot so še dodali, EU kot unija različnih držav članic, vsaka s svojimi lastnimi tradicijami in zgodovino, ne bo mogla uspeti, če ne bo zagovarjala in ohranila svojih skupnih vrednot. Kot primer so ministri navedli svoje tri države, ki imajo za seboj zelo različne zgodovinske izkušnje, obenem pa spomnili na besede enega od ustanovnih očetov EU, Francoza Jeana Monneta, da si je treba prizadevati za sodelovanje med ljudmi in narodi ter jim pokazati, da nad njihovimi medsebojnimi razlikami in geografskimi mejami obstaja nek širši skupen interes.

"Ta skupen interes je mirna, močna in uspešna Evropa, sposobna uveljaviti svoje interese in vrednote v vse bolj tekmovalnem svetu. Da bi to dosegli, mora zahodni Balkan postati del Evropske unije," so prepričani ministri Maas, Silva in Logar.